Twitter es la red social en la que se viralizan contenidos diversos y los usuarios muestran su día a día. Es habitual encontrar anécdotas, capturas de pantalla de conversaciones en aplicaciones como WhatsApp, historias difíciles de creer o pedidos de ayuda. En esta ocasión, los internautas se conmovieron por un video sobre las Islas Malvinas que circuló en las últimas horas.

La usuaria de Twitter María Fernanda Rossi (@FerRadio) compartió un video en la red social del pajarito sobre las Islas Malvinas y se viralizó. En las imágenes se observa la góndola de yogures de un famoso supermercado de origen francés que representa un emotivo gesto que tuvo lugar en el 40 aniversario de la guerra que inició el 2 de abril de 1982.

.

"Che, ¿en tu provincia a eso de Las Malvinas no le dan mucha bola, no?", escribió Rossi junto al video en el que se observa una góndola de postrecitos que forman las Islas. El tuit se viralizó y más de 32 mil internautas dejaron su "me gusta", casi 1500 lo retuitearon y otros dejaron sus comentarios.

.

Entre los comentarios, la mayoría de los usuarios lamentó tener que comprar uno de los postrecitos porque no querían deshacer semejante "obra de arte". Según contó la autora del tuit viral, el video fue tomado en una sucursal de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Además, contó que el video pertenece a Federico Sciurano, ex intendente de Ushuaia y actual legislador provincial.

"Estuve hace poco en Ushuaia y el sentimiento nacionalista por las Malvinas es algo emocionante y digno de imitar en todo el país. Malvinas Argentinas", "En el sur hay una sensibilidad distinta con las Malvinas, están a flor de piel", "La habilidad de la persona que hizo eso, quiero creer que lo diagramó en compu antes, sino es un/a genio", fueron algunos de los comentarios que recibió el tuit viral.

.

Cabe recordar que el pasado 2 de abril en las redes sociales miles de usuarios compartieron sus homenajes y recordaron a los héroes, ex combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas en su 40 aniversario.

Muchas de las historias que se viralizaron son poco conocidas para algunos, como las mujeres que luchan para ser reconocidas como veteranas o el caso del soldado que se enfrentó él sólo a los ingleses y le salvó la vida a más de 150 compañeros. En el conflicto bélico, que duró 74 días, murieron 649 soldados argentinos, de los cuales 323 estaban a bordo del crucero ARA General Belgrano, según datos oficiales.