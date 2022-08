Aunque ,ucha gente se pregunta por qué algunas personas son resistentes al coronavirus, desde el ámbito de la ciencia todavía no se ha encontrado una respuesta concluyente a tal requerimiento.

Si bien con todas las medidas de prevención y las vacunas pareciera que lo peor de la pandemia va quedando a un lado, el virus ha hecho lo suyo, está nuevamente mutando y más variantes infecciosas han surgido en el último año, provocando que los contagios alrededor del mundo no cesen.

CNN entrevistó a personas que han estado expuestas al virus en varias ocasiones, sus parejas o familiares cercanos tuvieron COVID-19, viajan por el mundo, van a reuniones sociales donde no se utiliza el barbijo, y aún así han esquivado la enfermedad.

“Me resulta curioso porque sé de gente que es mucho más cuidadosa que yo en el sentido de que se ha privado de salir a restaurantes o salir con amigos. Yo, sin embargo, he hecho mi vida lo más normal posible y nunca me he contagiado, al menos no que yo sepa”, afirmó Myriam Domínguez a CNN desde Bélgica, donde las medidas preventivas contra el Covid-19 se han relajado bastante en los últimos meses.

Dos teorías que explicarían por qué algunas personas son resistentes al Coronavirus.

“He sido contacto estrecho de gente infectada al menos 5 o 6 veces que son las que yo he monitoreado. He hecho cuarentena, antígenos o PCR cuando se requería”, concluyó Myriam y aseguró que no ha tomado precauciones adicionales por el coronavirus, sólo sigue las normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Desde el inicio de la pandemia ya se hablaba de la inmunidad en personas que habían estado en contacto estrecho con un infectado, pero no se habían contagiado. A partir de entonces, los investigadores están tratando de averiguar exactamente qué características genéticas e inmunitarias únicas podrían hacer que alguien sea más vulnerable o inmune a la enfermedad.

El doctor Elmer Huerta, médico oncólogo y colaborador de CNN, explicó que varias investigaciones postulan dos teorías para explicar el fenómeno por el cual algunos seres humanos podrían ser inmunes al virus. La primera indica que ciertas personas son capaces de eliminar el nuevo coronavirus debido a los anticuerpos neutralizantes y las células de memoria T que tienen en su organismo, producto de haber sufrido antiguos resfríos.

La segunda teoría dice que ciertos seres humanos son capaces de producir sustancias dentro de sus células, que no solo destruyen al virus invasor, sino que destruyen también a la célula infectada.

La conclusión del doctor Huerta es que al parecer algunas personas, “por mecanismos genéticamente determinados, son capaces de no infectarse por el coronavirus”.