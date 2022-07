En medio de un aumento de casos de coronavirus, por cuarta vez consecutiva, la forma de atravesar la enfermedad no es la misma que en el 2020. Por eso, surge la pregunta, ¿Qué le hace hoy el virus al cuerpo?

Actualmente, en el país existen todas las subvariantes de Ómicron, consideradas “de interés” o “de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto incluye BA.1, BA.2, BA.4, BA.5 y la BA.2.12.1. Aunque predomina la BA.2 y aumenta la BA.4, por más que no hay datos locales que lo aseguren al cien por ciento.

El último informe oficial de secuenciación genómica, relevado por el Proyecto PAIS y el Instituto Malbrán, detalla que hasta el 1° de julio, cuando los casos estaban en baja, la cuarta ola era por el linaje BA.2. Pero que se había encontrado BA.2.12.1 entre el 5-26% de los casos y BA.4/BA.5 entre el 6-25%.

Esta última, BA.5, es tildada mundialmente como "la peor variante" debido a que generó un incremento del 30% más, sólo en 15 días, no así por su gravedad. Es que esta etapa no se registra una mayor sintomatología en las infecciones, y ninguna de las variantes presentes están asociadas a casos de mayor gravedad.

¿Qué síntomas cambiaron desde 2020?

La Office for National Statistics (ONS), un organismo del Reino Unido, que realizó un análisis exhaustivo sobre un porcentaje muy amplio de los casos, sostuvo que "se reportan cada vez menos síntomas".

"El síntoma de pérdida de gusto y olfato está en sus niveles más bajos desde que Ómicron es predominante (diciembre de 2021)", detalló la ONS.

No obstante, la tos se mantiene desde el inicio de la pandemia, seguida del dolor de garganta, que pica o duele al tragar, y el dolor de cabeza. Por su parte la fiebre, que era considerado un síntoma fundamental en olas anteriores, en esta nueva etapa queda atrás al igual que la diarrea, las náuseas, el dolor abdominal y el de cuerpo. Sin embargo, no es que desapareció por completo, sino que sigue presente aunque no llega a alcanzar los 40°, como sucedía antes.

Actualmente, es más frecuente que las personas con coronavirus tengan síntomas más similares a los del resfrío, con rinorrea o goteo nasal, congestión.

Asimismo, de acuerdo con el profesor Luke O’Neill, del Trinity College de Dublín, en Irlanda, los pacientes con covid por la subvariante BA.5 reportaron la aparición de otro síntoma que no estaba en las fases de la pandemia durante los dos primeros años.

“Un síntoma adicional del BA.5 que he visto son los sudores nocturnos”, contó O´Neill. En esa línea, la doctora Julianne Burns, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Stanford Children’s Health de California, Estados Unidos, remarcó que también se pueden registrar “síntomas gastrointestinales más comunes en los niños.”

Además, el estudio demostró que la fiebre y la pérdida del olfato o el gusto, se volvieron menos comunes, aunque aparecieron otros síntomas como la voz ronca, los estornudos, el cansancio y los dolores musculares, que parecen haber aumentado su frecuencia en el ranking de síntomas del coronavirus.