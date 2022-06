Desde la llegada de Ómicron a nuestra vida, varias dudas se hicieron presente sobre cómo reaccionar ante esta cepa del coronavirus, cómo está compuesta, qué tipo de gravedad puede llegar a causar o cuál es la velocidad de contagio, algunas de las cuales fueron respondidas por los científicos.

Sin embargo, con el tiempo llegaron los subtipos de ómicron BA.4 y BA.5 que, según estudios llevados a cabo, son capaces de evadir los anticuerpos y un punto importante es que en nuestro país hay mucha gente que aún no se aplicó la tercera dosis de vacuna, lo cual la pone en estado de riesgo.

Desde que fue descubierta a fines del año pasado en Sudáfrica, Ómicron desarrolló diferentes subvariantes como la BA.2, apodada “la sigilosa”, y las nuevas BA.4 y BA.5 que se están propagando rápidamente y elevando los casos positivos en muchos lugares del mundo.

Pero eso no es todo: una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard, publicada la semana pasada en The New England Journal of Medicine, demostró que estos dos subtipos de ómicron “escapan sustancialmente a los anticuerpos inducidos tanto por la vacunación como por la infección de Covid-19″.

Ómicron: opinión de especialistas

Respecto al tema, Jorge Geffner, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo que: “Las características de las nuevas variantes, por ejemplo BA.4 que tiene mayor capacidad de evasión a la respuesta inmune, y los esquemas de vacunación incompletos, pueden contribuir a una nueva ola, tal como se observa en varios países del mundo, como Israel y otros tantos”.

En tanto, el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, explicó que los individuos con dos dosis no están adecuadamente protegidos para la variante ómicron y todos sus sublinajes, por lo cual las cepas siguen circulando con el riesgo de que aparezca una nueva mutación que pueda desencadenar otra ola de la enfermedad. En el país, menos del 60% de la población recibió la dosis adicional o de refuerzo.

Con respecto al mencionado estudio, López aclaró que lo que dice la investigación es que la eficacia de la vacuna disminuye en esos subtipos del coronavirus SARS-CoV-2, pero que no la pierde por completo.

“ Ómicron BA.1 ya tenía una fuerte tendencia al escape. BA.4 y BA.5 tienen aún mayor tendencia, pero eso no quiere decir que las vacunas no protejan. Por ahí implica que la actividad protectora va a bajar de forma más aguda y vamos a necesitar refuerzos más próximos. No sabemos si esa mayor capacidad de evasión hoy por hoy se traduce en cuadros más severos, no parecería ser el caso porque están aumentando muy poco las hospitalizaciones”, amplió Geffner.

“Ahora estamos de vuelta en una curva ascendente liderada en Europa y en Israel por las variantes BA.4 y BA.5 de ómicron, que todavía no llegaron a la Argentina, donde la subvariante dominante sigue siendo BA.2″, comentó Geffner.

Según las estadísticas divulgadas por el gobierno de Israel, 11.438 personas dieron positivo de Covid-19 en la última jornada, lo que estaría disparando la sexta ola en ese país.

De acuerdo con López, la posibilidad de atravesar una nueva ola siempre existe. “Por ahora el número de casos es bajo en la Argentina, pero hay que estar atentos porque la falta de terceras dosis puede ser un tema importante, sobre todo atado a la propagación de las subvariantes de ómicron”, dijo.

Covid: sigue la pandemia

Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, el promedio diario de casos positivos de Covid-19 en la Argentina ronda los 3668, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 43,2% y mueren en promedio siete personas por día como consecuencia de la infección. Así queda atrás la cuarta ola de la enfermedad. Los números son alentadores, sobre todo en comparación con los datos de enero, cuando llegamos a tener un promedio de 110.280 casos detectados diarios.

Sin embargo, Geffner recomienda ser prudentes a la hora de analizar el devenir de la pandemia en el país, ya que este no escapa del contexto mundial. “En enero el promedio global de contagios diarios era de 3,5 millones, mientras que hoy tenemos entre 600.000 y 700.000. En fallecimientos también hemos bajado de 11.000 a 1500. Es decir, estamos en un momento más favorable, fundamentalmente gracias a las vacunas, pero la pandemia no terminó”, sostuvo.

Además, los especialistas advierten que hoy en la Argentina no se conoce el número real de casos positivos dado que cambiaron los criterios de testeo, por lo que se extraen y analizan muchas menos muestras.

“Aunque no sabemos el número exacto, en la Argentina hoy tenemos una circulación importante de casos y tendríamos que estar testeando más, sobre todo a la población de riesgo, para entender cómo circula el virus”, dijo Geffner.

López coincidió: “El número de casos está bajando en gran parte por la vacunación y eso es alentador, pero el número total de casos se desconoce porque muchos municipios no están testeando. Se podría seguir testeando con el método rápido, que entrega el diagnóstico en 20 o 30 minutos de forma eficaz y económica. Todavía tenemos casi 4000 casos por día, que no es un número bajo”.

Necesidad de dosis

Más allá de las dudas con respecto a la fiabilidad del número total de casos positivos, los expertos coinciden en la vital importancia de la vacunación para afrontar las posibles próximas olas de Covid-19.

Según comentaron los especialistas, los laboratorios Pfizer y Moderna estarían desarrollando vacunas específicas para combatir las subvariantes de ómicron, pero hasta tanto no estén disponibles, es fundamental que la población se aplique las terceras y cuartas dosis existentes.

“Se sabe que las vacunas tienen menor eficacia en algunos subtipos de ómicron. Por eso uno tiene que vacunarse de manera más seguida. Para estar adecuadamente inmunizado hay que tener aplicadas las tres dosis y todavía tenemos cerca de 17 millones de personas que no tienen la tercera. Si uno tiene la enfermedad, aunque sea de curso leve, no terminamos nunca de parar el virus”, describió López.

Geffner precisó: “Si bien no están claros los esquemas de vacunación futuros, sabemos que las terceras y cuartas dosis son necesarias. En la Argentina tenemos un 82% de la gente vacunada con las primeras dos dosis, pero estamos en menos del 60% de aplicación de la tercera”.

Vacunas efectivas

Explicó además que todas las vacunas son efectivas para defendernos contra cuadros severos de la enfermedad y generalmente impiden la llegada del virus a los pulmones, aunque no son tan eficaces en su defensa contra la infección leve que afecta nariz, boca y garganta y contagia a otras personas.

En ese sentido, el profesor de la UBA alertó a los pacientes con condiciones de riesgo. “Con el nivel de circulación actual, hoy la recomendación para las personas con comorbilidades sería salir poco, abrigarse, ventilar y usar barbijo”, finalizó.