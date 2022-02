En estos últimos días se han dado a conocer dos nuevos estudios sobre el Covid-19 que coinciden con las primeras especulaciones del caso que decían que el virus se originó en animales que estaban a la venta en los mercados de Wuhan, China, y debido al contacto diario con otras especias habría mutado desde principio del 2019.

La investigación fue publicada por el diario estadunidense, The New York Times. A lo largo de las 150 páginas del escrito científico, se explica que hay suficientes pruebas para confirmar que el SARS-CoV-2 no surgió dentro de laboratorios como se pensó en algún momento.

Siguiendo los datos recolectados en los últimos dos años, los investigadores partieron de la idea de la Organización Mundial de la Salud. Esta informaba que los primeros casos del Covid-19 se habían registrado cerca del Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan para diciembre de 2019.

Se relevó que en enero del 2021 se encontró al primer hombre que se contagió de una neumonía viral, Coronavirus, es decir que es el caso cero de la pandemia. Cuando este señor se contagió, China estaba celebrando el Año Nuevo, esto explicaría el porqué el virus se desplazó tan rápido entre la población.

El trabajo de los investigadores consistió en mapear y seguir a 156 personas que se habían contagiado en Wuhan durante diciembre de 2019. La muestra concluyo que la agrupación geográfica de los primeros casos de covid-19 y la proximidad ambiental, es decir la cercanía a los mercados donde se vendían animales vivos, era positiva.

Para terminar de confirmar esta teoría, los investigadores, tomaron muestras de los pisos, las paredes y otras superficies del mercado. Allí se pudo localizar rastros genéticos del virus SARS-CoV-2. Los principales seres vivos que se vendían en la zona eran perros, mapaches, gatos y otros mamíferos. Estos serian los hospedaban al coronavirus.

La causa de que este virus mutara de los animales a los hombres serie el grave hacinamiento, la falta de higiene del lugar y de los seres vivos a vender y la falta de medidas de conservación de mercadería que había en estos locales de compra y venta.

Cabe destacar que para los científicos, la pandemia se desarrolló en dos etapas: noviembre/diciembre de 2019 y enero/febrero de 2020. Además, concluyen que la investigación no hace más que describir un origen animal con su adaptación a los humanos.