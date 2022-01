La llegada del coronavirus en marzo del 2020 hizo temblar a muchos rubros y, dentro de estos, uno de los más afectados fue el del teatro. Para muestra un botón, Gabriel Almirón, mejor conocido como “Pacotillo”, reveló en una entrevista reciente que la falta de trabajo la obligó a buscar otras fuentes de ingresos.

En diálogo con Mitre Live, quien supo llegar a la fama de la mano de grandes de industria como Marcelo Tinelli o Gerardo Sofovich, relató su experiencia a partir de la cuarentena.

“Me pasaron dos cosas. En un momento me quedé sin plata, entonces tuve que inevitablemente reinventarme, pero como uno no está acostumbrado la reinversión -si bien uno es actor y constantemente está sacando nuevos personajes - tuve que decidir qué iba a hacer con ese presente que me negaba aquello que soy”, comenzó.

Pacotillo llegó a la fama nacional con programas con Videomatch y Polémica en el Bar.

Cuando llegó el momento de contar cuál fue su emprendimiento, sorprendió a pocos y a extraños. “Una de las cosas que a mí me gustan en paralelo a mi profesión es la cocina y me puse un pequeño emprendimiento de elaboración de guisos, que se llamó ´Solo Guisos´, Durante todo el 2020, estuvo preparando para todo lo que es la zona de Mataderos y Parque Avellaneda, que es donde vivo”, comentó.

Recordemos que su personaje llegó a tener papeles en programas con Videomatch o Polémica en el Bar. Esta fama hizo que se le abrieran la puerta de numerosas obras de teatro a mediados de los años 80 y 90.

Solo Guisos funcionó en el 2020 en Mataderos y Parque Avellaneda.

“Fue para mí una alegría poder haber desarrollado ese emprendimiento, porque me vi capacitado para hacer otras cosas que distan mucho de ser mi profesión. En un momento me sentí el hombre orquesta, porque yo me ocupaba de armar el menú del día siguiente, de ir a comprar las materias primas, las verduras, las carnes...de ir a seleccionarlas, después llegaba a la cocina, la elaboraba, atendía el teléfono para captar los pedidos y después hacía el delivery. Hice todo”, recordó en referencia a Solo Guisos.

Esta multifuncionalidad tuvo que ver en parte con la incapacidad de pagar sueldos. “Cada tanto venía algún hermano mío y me daba una mano, pero tampoco podía tener gente porque en el 2020 fue muy duro el tema de la pandemia, entonces era como muy difícil”, sumó.

.

Para finalizar, rememoró su peor momento del 2020. “Encima en un momento se puso tan jodida la mano que decidí que mi mamá se venga a vivir conmigo y estuvo conmigo toda la pandemia. Ella tiene 86 años y me asusté mucho. Y fue como una doble responsabilidad para mí. No sólo me tenía que cuidar yo, sino que a mi mamá también”.