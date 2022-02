Marian Fartaj supo ser un nombre conocido en la farándula local. De múltiples escándalos, su vida dio un vuelco de 360 grados cuando a los 21 años ingresó al reality show Gran Hermano 5 , en el cual supo ser el centro de atención.

Actualmente, la rubia transita un momento complicado de su vida a nivel de salud, con múltiples afecciones que sufre como consecuencia de una rinoplastía, como ella misma explica, enmarcada en una mala praxis.

.

"Estoy contenta con mi cuerpo y con mi figura. Estoy contenta con lo que soy", había declarado en GH , lo que reflejaba que se tomaba en gracia los chistes que realizaban sus compañeros por su nariz, fuera de la norma. "No soy obsesiva ni me desespero por la estética" , se la escuchó decir también a la ex novia del también participante del programa, Brian Lanzelotta.

Pese a su decidida entonces opinión al respecto, años más tarde Marian cayó en las redes de las cirugías plásticas. Según contó a través de sus historias de Instagram, en 2017 se sometió a una operación estética en su nariz con un profesional del que prefirió no dar su nombre.

Pasado el tiempo inicial de recuperación, Farjat aseguró que “no podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico y le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara”, comenzó diciendo, señalando que el médico le aseguró “que no tenía nada” sin ni siquiera verla personalmente.

Me cagaron a piñas 5 niggas pic.twitter.com/472NGdbQGf — Marian Farja† (@FarjatMarian) May 31, 2017

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, relató sobre las diferentes consecuencias que sufre tras la intervención quirúrgica.

La ex Gran Hermano, continuó con su descargo y contó que actualmente tiene otro cirujano que la asesora: “Intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”, se lamentó.

Marian Farjat aseguró que hace seis años que vive una pesadilla por las consecuencias de la operación. (Foto: captura Instagram)

Al mismo tiempo, reveló que habló con Silvina Luna, víctima de mala praxis y que dijo con contundencia “que nunca me opere porque te podían arruinar la vida, pero yo no le di bola”, cerró. Más allá del mal momento, Farjat dijo que no piensa iniciar acciones legales: “No arreglará el daño”, concluyó.

A qué se dedicó después de Gran Hermano

Tras su salida de la “Casa”, edición que compartió con Brian Lanzelotta, Romina Malaspina, Francisco Delgado y Maypi Delgado, entre otros, Farjat tuvo una incipiente carrera como actriz teatral: Protagonizó el espectáculo infantil “Había Una Vez”.

La obra se realizó en el teatro Corrientes de Mar del Plata y estaba basada en varias historias de películas de Disney. No sólo estrenó a sala llena, sino que esa misma temporada llegó a competir en el concurso para ser la Chica del Verano en los Premios VOS 2016.

Posteriormente, la mediática dio rienda suelta a su faceta como youtuber compartiendo su vida cotidiana a través de su canal -donde cuenta con más de 250 mil suscriptores- , donde predominaron escenas divertidas y desopilantes.