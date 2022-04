Sebastián Pollastro fue llamado “el gay de Gran Hermano” hace tan solo 15 años, en la edición 2017 del reality show más visto de la televisión argentina. Sí, tan solo 15 años atrás. El ex “hermanito” fue objetivado por el ciclo al punto de sacarle su nombre y apellido en las enunciaciones.

Con solo 20 años ingresó a la Casa de Gran Hermano, luego de un incipiente contacto con lo que él quizás no percibía: activismo desde las redes sociales - en ese momento centradas en la plataforma Fotolog -.

Compañero en el reality de participantes como Marianela Mirra, Diego Leonardi, Claudia Ciardone, y Damián Fortunato, como él mismo dice, fue uno de los primeros participantes abiertamente gay del reality show y, por qué no, una de las primeras figuras mediáticas en instalar el tema en la televisión, impulsado por el alcance masivo y descomunal del programa con mayor rating de ese momento.