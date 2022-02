En mayo de 2011 la gran mayoría de las niñas y niños de los 90 transitaban su adolescencia. Unos años antes, seguramente, la mayoría estuvo en medio del auge de las tribus urbanas que tuvieron una gran explosión mediática, en especial la cultura flogger que giraba en torno al casi extinto Fotolog. Los más jóvenes por ese entonces no sólo experimentaban nuevas maneras de relacionarse en las primeras redes sociales, sino que también lo hacían a través de la música.

Gonzalo "Gonzalito" Muñoz, Brian "Coqui" Romero, Leonel "Leíto" Lencias, Lucas "Kaká" Caballero, Simón Gaete, Matías "McCaquito" Flores y Emmanuel "DJ Memo" Guidone eran los integrantes de la "boy band" (banda de chicos) de la movida tropical que atrapó a millones de adolescentes con sus pasos y ritmo pegadizo: Los Wachiturros.

"Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los wachiturros tiren pasos", es el inicio de una de las canciones con la que banda de jóvenes oriundos de Morón se popularizó rápidamente en la escena tropical. Pasaron más de diez años desde su debut que los llevó a participar en los programas de Susana Giménez y Marcelo Tinelli, y pasar de los boliches a llenar un Gran Rex.

"Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad"

El origen de los Wachiturros se orquestó en menos de una semana. Los integrantes de la banda en un principio eran dos: Leíto y Coqui. Ambos tenían 16 años en 2011 y disfrutaban de salir a bailar a Pinar de Rocha, reconocido boliche la zona oeste del conurbano bonaerense. Con su estilo y ritmo se ganaban todas las miradas en la pista.

En ese entonces, apareció en sus vidas Javier Fernández, un productor musical de varios grupos de ese entonces (Mc Caco, El Retutu, entre otros), en el ambiente era conocido como "Bazooka". Él tenía una propuesta para ellos, al principio no la tomaron en serio. Al otro día se los cruzó en el barrio y le ofreció a los adolescentes salir en Pasión de sábado como bailarines de Mc Caco y el El Retutu.

Los amigos aceptaron. Su participación fue un éxito que llamó la atención de Pablo y Adrián Serantoni, productores del programa, quienes le sugirieron a Bazooka que si armaba una banda con ellos iba a ser un "boom", y así lo fue.

"Estaba de moda la onda turra, los remix de los temas. Con mi colega Leito bailábamos para hinchar las bolas, para joder. Me acuerdo que también nos grabábamos y hacíamos algunos videos bailando", contó Brian "Coqui" Romero en diálogo con Clarín hace unos meses.

Los Wachiturros fueron saltaron a la fama en 2011.

En menos de una semana armaron los Wachiturros. Acudieron a la plaza del barrio y encontraron a los integrantes que faltaban: Kaká (compañero de escuela de Leíto), Simón, Gonza, Mati (hermano de McCaco) y DJ Memo, era el único mayor de edad. Después del casting vino la coreografía, una canción y el look.

Al sábado siguiente estuvieron todos en el histórico programa de televisión de la movida tropical y esa misma noche ya tenían programadas presentaciones en boliches con su única canción "Tirate un paso", una adaptación del artista puertorriqueño Rey Pirín, quien luego los denunció por plagio. Llegaron a hacer 30, e incluso 40, shows por fin de semana.

"Tomá, tomá, te confundiste conmigo"

El 14 de mayo de 2011 fue el debut televisivo de los Wachiturros. Sin embargo, las mieles del éxito se verían rápidamente opacadas por denuncias de plagio y abuso sexual, según consignan las crónicas periodísticas de hace años atrás.

El boom de estos jóvenes fue en ascenso. "No somos ni floggers, ni chetos, ni cumbieros", decían como carta de presentación. Tenían su estilo propio y eran tendencia entre los adolescentes que los seguían a través de Facebook y YouTube: chombas de colores de reconocidas marcas de polo, jean con roturas, sus cejas depiladas, claritos en el pelo, piercings, etc.

Tras el boom mediático llegaron a ser personajes del año de Revista Gente y fueron la segunda palabra más buscada en Google de 2011. Sin embargo, en Argentina la estrella comenzaba a apagarse y tuvieron la oportunidad de trabajar en Europa, hicieron presentaciones en boliches de Italia, Suiza y Bélgica. En ese viaje fue donde quedaron inmortalizadas dos imágenes: Abbey Road y el Big Ben (la torre del reloj).

Los Wachiturros llegaron a Londres, la foto se viralizó hace unos días en Twitter.

En 2012 DJ Memo, quien tenía 22 años por aquel entonces, fue acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentaviva" de una niña de 13 años en Termas del Río Hondo, Santiago del Estero.

De acuerdo a lo señalado por la denuncia, todo ocurrió en una firma de autógrafos a la salida del hotel y algunas fanáticas se subieron a la combi con ellos. DJ Memo siempre sostuvo su inocencia y se mantuvo a la espera de un juicio que tardó 8 años. En 2020 fue absuelto.

¿Qué fue de la vida de los Wachiturros?

A principios del 2021, en diálogo con Diario Show, Gonzalo Muñoz contó que "la banda no se terminó, nunca se terminó. Nosotros laburábamos afuera, después de 2014 a 2017 estuvimos en Inglaterra, Italia, Noruega y Suiza. Después estuvimos parados un año y arrancamos en 2019, hasta que nos detuvo el Covid".

Gonzalito también aclaró que todos los miembros del grupo seguían "en contacto": En cuanto a su actividad laboral, contó que trabaja en una fábrica de San Martín: "Fabrico bolsas de consorcio y aparte tengo una pollería, fiambrería y almacén (manejado por su esposa) en Castelar, y a la noche reparto pizzas"

En cuanto a Brian, trabaja en una distribuidora de fiambres y con su esposa en una blanquería. Además, los fines de semana realiza deliverys. Mati (Mc Caquito) cambió de rubró y se dedicó al fútbol, y Lucas (Kaká) apostó a un cambio en su vida y es pastor evangélico. Simón abandonó la banda meses después de haber debutado.

Sobre el mito de que la famosa marca del cocodrilo les habría pagado para que no usaran más su ropa porque no encajaban dentro del target al que apuntaban, Brian aseguró a Clarín que "supuestamente es así. Pero yo no vi un peso. Ninguno de los pibes vio un peso. Se la habrán llevado otros".