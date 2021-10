Marcelo Tinelli, con su histórico VideoMatch de los noventa, fue creador de mútiples figuras, que a base de su talento lograron conquistar al público. Así fue como en 1995 un humorista irrumpió en la pantalla de Télefe, luego de trabajar años en su Uruguay natal, y logró consolidarse como una de las personas más graciosas del Río de la Plata: Sebastián Almada.

Aunque sus comienzos en la TV habían sido mucho antes junto a su amigo y compatriota Álvaro Navia, su participación en el ciclo con su personaje de“Maestruli”, donde le cantaba “Gracias Marcelo” al popular conductor lo consolidó en el rubro.

El actor y músico uruguayo logró sobresalir en el show y formó parte del elenco estable hasta 2006, aunque en más de una vez regresó al programa, ahora llamado ShowMatch, mientras trabajaba en otros lugares. Por ejemplo, en Animales Sueltos, el ciclo conducido por Alejandro Fantino, o en tiras de Canal 13 como Todas a mí, Mis amigos de siempre y Solamente vos.

Además, participó de muchas obras de teatro, pero en los últimos años su vida tomó un giro que lo llevo a tomar la decisión de regresar a Uruguay.

Su última participación en el show de Tinelli fue en 2019, cuando el programa cumplió 30 años, donde volvió a interpretar su clásico sketch. Este año el presidente de San Lorenzo - con licencia- lo invitó a ser parte de la apertura de "Showmatch: La Academia", pero considerando su estado de salud prefirió resguardarse.

Sus probemas de Salud

Sin dudas, una de las principales razones que llevaron al humorista a regresar a su país fue buscar un poco más de calma luego de superar algunos problemas de salud.

En medio de unas grabaciones de Solamente vos, en 2013, sufrió un infarto y debió ser intervenido. “Fue horrible. Escuché todo cuando me infarté. Me bajaron las pulsaciones a 30 por minuto, empecé a tener convulsiones, sentía mucho frío, me quedé sin aire, y me pusieron oxígeno. Me acuerdo que a la doctora le rogué que me durmiera porque tenía miedo, pero me pedía que hablara, que no me vaya”, contó tiempo después en una entrevista.

Años despues, en 2018, el cómico fue hospitalizado ya que le detectaron una bacteria en su pulmón, la cual había ingresado por su nariz, que requirió una intervención de urgencia. Y en 2019 volvió a ser hospitalizado por una pancreatitis, que generó preocupación, pero supo reponerse.

Según contó, nunca tuvo excesos, pero el estrés diario hicieron mella en su persona y decidió ir en busca de calma al lugar donde nació. Se instaló en el Barrio Sur de Montevideo -allí se crió- y se consolidó en la televisión local. “Fui muy feliz en Buenos Aires, no reniego, pero necesitaba tranquilidad, caminar por la Rambla tomando mate, bajar de tercera a segunda”, dijo en una entrevista radial reciente con su ex compañero de VideoMatch, Diego Korol.

Su presente en Master Chef Celebrity

Según contó el humorista, a principios del año recibió varias ofertas, pero rechazó todas: de Mariana Fabbiani, Flavio Mendoza, Canal 9 y Marcelo Tinelli. “Decir no me pone en un lugar muy lindo de tranquilidad y de reafirmar ‘elijo esto’”, sostuvo.

No obstante, trabajo no le falta, ya que forma parte de tres programas de televisión. Junto a su amigo, Alvaro Navia, hacen la versión uruguaya de La peluquería de Don Mateo, el clásico creado por Gerardo Sofovich.

"Se transmite en Canal 10 y es un éxito impresionante" porque "la audiencia que lo sigue está muy despegada del resto", contó Almada y destacó la libertad que les da el hijo del productor, Gustavo Sofovich.

Sebastián Almada continúa en la versión uruguaya del reality de cocina.

Además, conduce el programa Máximo 90, junto Soledad Ortega y es participante de la versión charrúa de Master Chef Celebrity, que se emite en el mismo canal.

También se hace tiempo para recorre las tierras uruguayas con su obra de teatro, Sebastián Almada y sus gracias.