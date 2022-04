Después de la intensa tormenta que sacudió la madrugada de este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y que anegó calles y derribó árboles en varios barrios, la situación parece ir normalizándose con el paso de las horas.

Algunas de las zonas donde cayeron árboles fueron en la avenida Cabildo y Zabala, en el barrio de Belgrano y otro en la autopista Dellepiane, aunque fue removido antes que comience el tránsito intenso en la zona.

Otro árbol que se desplomó en la vereda, sin ocasionar daños, tuvo lugar en la avenida Julio A. Roca, entre Belgrano y Moreno, en el centro porteño.

En tanto, en la avenida Callao, entre Arenales y Juncal, en Recoleta, hubo ramas caídas que inclinaron un poste de luz y otras quedaron suspendidas sobre cables; mientras que en avenida Juan B. Justo y Virgilio, en el barrio de Villa Luro, también se cayó un árbol de gran porte.

Además, otro arbusto destrozó un patrullero de la Policía de la Ciudad en Monseñor Búfano al 1000, en Villa del Parque; mientras que en Almagro un árbol arrancó un balcón, un equipo de aire acondicionado, la baranda de un segundo balcón y cayó sobre una camioneta y un auto que estaban estacionados en Mario Bravo entre Tucumán y Lavalle.

Lo cierto, es que todos estos arbustos que cayeron en diferentes puntos de la ciudad pudieron ser cortados con motosierras por personal de la Ciudad, y de esta manera habilitar el tránsito.

¿Qué ocurre en la línea Sarmiento?

Sin embargo, la situación en la línea ferroviaria Sarmiento no es la misma, ya que tras el accidente en el cual una formación golpeó de lleno un auto blanco en el paso a nivel de Villa Luro, hizo que la línea siga interrumpida, por lo que no llega a la estación Once.

Cabe destacar, que cerca de las 6 de este miércoles, el dueño del Fiat MOBI se lanzó a cruzar con la barrera baja mientras el ferrocarril hacía su recorrido habitual, que conecta la localidad bonaerense de Moreno con el barrio de Balvanera. Con mal cálculo e imprudencia, fue embestido de lleno, lo que provocó la destrucción casi total de la mitad del rodado a causa del accidente. Afortunadamente, el hombre no falleció y terminó siendo rescatado por los bomberos, ya que había quedado atrapado dentro de la estructura maltrecha del vehículo.

Se investigan las causales del siniestro (Twitter).

“El paciente está vivo, pero se está trabajando contrarreloj por el tipo de heridas que tiene. El tren lo arrastró bastantes metros y están tratando de sacarlo todavía”, dijo en Radio Rivadavia el jefe del SAME, Alberto Crescenti.

Las autoridades de prevención se acercaron hasta el lugar y luego del rescate se comunicaron con el SAME para que la víctima sea atendida por los médicos. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.

Como resultado del accidente, el servicio de la Línea Sarmiento quedó reducido entre las estaciones de Moreno y Liniers y, según trascendió, iban a ponerse micros complementarios directos a Plaza Miserere desde Morón.

En tanto, una máquina retiró el vehículo convertido en chatarra de las vías, pero el servicio no podrá normalizarse, ya que hay un riel dañado por el impacto, lo que demorará aún más el servicio entre Moreno y Liniers.