Cortes totales y desvíos en autopistas clave de CABA desde este lunes: ¿Por qué motivo?

Varias autopistas clave de la Ciudad de Buenos Aires tendrán cortes totales y desvíos que impactarán en la circulación y obligarán a los conductores a modificar sus recorridos habituales en distintos accesos estratégicos desde este lunes 30 de marzo.

El Gobierno porteño precisó que las restricciones se llevarán a cabo durante la noche y la madrugada, y están vinculadas a un plan de obras para ampliar y actualizar la infraestructura.

Estos trabajos repercutirán en accesos estratégicos y en la circulación hacia los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, además de otros corredores importantes de CABA.

A partir de las 22, las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane tendrán cortes programados que cambiarán la circulación habitual, con afectación en ambos sentidos en distintos momentos y modificaciones en los recorridos.

Mapa de cortes en autopistas y accesos clave de la Ciudad: el detalle punto por punto





Autopista Illia

Desde las 22 de este y por un lapso de ocho horas, quedará interrumpido el tránsito en la autopista Illia en sentido hacia el Norte, al igual que en Cantilo, debido a trabajos vinculados al hormigonado del nuevo Puente Labruna.

A su vez, continuará cerrada la bajada de Cantilo hacia Udaondo hasta mediados de abril, mientras que en la zona de Lugones se aplicarán reducciones de carril durante la jornada.

Como vías alternativas, quienes circulen hacia el Norte deberán desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

En paralelo, el Paseo del Bajo en sentido Norte también estará cortado a la altura de Retiro, por lo que el tránsito pesado será redirigido hacia la avenida Costanera, con acceso nuevamente a Cantilo después del Puente Labruna. En sentido hacia el centro, tanto la autopista Illia como Lugones seguirán habilitadas y con circulación habitual.

Cortes en la autopista Illia afectarán el tránsito, con desvíos y cambios en la circulación este lunes desde la 22 (Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

Autopista Dellepiane

En la zona sur de la Ciudad, la autopista Dellepiane tendrá un corte el lunes desde las 22 en sentido hacia la provincia, con una duración estimada de siete horas. La interrupción responde a trabajos para avanzar con la construcción de un nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro.

Durante ese lapso, quienes se dirijan hacia Ezeiza deberán desviarse por la avenida Argentina y continuar por Larrazábal y Eva Perón. En tanto, los conductores que lleguen desde la autopista 25 de Mayo podrán optar por tomar la Perito Moreno, luego General Paz y Riccheri, o bien circular por alternativas como Independencia, Alberdi y General Paz.

Por otra parte, en el mismo horario nocturno también se verá afectado el sentido hacia el centro, con el cierre del tramo comprendido entre General Paz y avenida Argentina. No obstante, el ingreso a la autopista estará habilitado desde las subidas de avenida Argentina, Escalada y Lacarra, con continuidad hacia la 25 de Mayo.

En cuanto a quienes provengan desde Riccheri con destino al centro porteño, serán desviados hacia General Paz, desde donde podrán elegir distintos corredores como avenida 27 de Febrero, la autopista Cámpora, avenida Roca, Alberdi o la Perito Moreno.