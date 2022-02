Este lunes 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados o San Valentín, aunque algunos también celebran el amor y la amistad. Esta fecha es especial para millones de personas y se festeja en la gran mayoría de los países, pero hay algunas excepciones.

Es habitual que en está época muchos busquen regalos para San Valentín, frases para el Día de los Enamorados y tarjetas para enviar a la persona amada. Sin embargo, hay seis países que no celebran el 14 de febrero.

.

San Valentín: ¿Qué países no celebran el Día de los enamorados?

Pakistán

La negativa para celebrar San Valentín en este país tuvo su primer antecedente en 2014 cuando estudiantes de las universidades de Peshawar y Pakistán se enfrentaron por la ideología de la celebración del Día de los Enamorados, esto dejó un salado de tres personas heridas. Finalmente, en 2017 el Tribunal Supremo de Islamabad ordenó prohibir "con efecto inmediato" el festejo porque iba en contra de algunos preceptos del Islam.

El fallo del tribunal prohibió la difusión de publicidades en medios electrónicos e impresos y la venta de productos asociados a San Valentín. Además, no se puede festejar en "ningún espacio público o edificio del gobierno". El dictamen surgió a partir de la demanda de Abdul Waheed, un ciudadano que expresó que el Día de los Enamorados va en "contra de las enseñanzas del Islan".

Arabia Saudita

Las demostraciones de afecto en público son tabú, al igual que nombrar " San Valentín", porque no está vinculada a la tradición musulmana. De todas maneras, se pueden comprar regalos para este día, siempre y cuando sea de forma discreta.

Hace algunos años la policía religiosa castigaba a la personas con golpes en público sólo por usar vestimenta de color roja en esta fecha tan especial para los enamorados. Los primeros cambios llegaron en 2019 cuando el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, calificó San Valentín como un "evento social positivo".

.

Irán

Las autoridades de Irán definieron en varias oportunidades San Valentín como una fiesta de "costumbres occidentales y decadentes", y los comerciantes y restaurantes fueron amenzados si vendían o promocionaban algo relacionado al Día de los Enamorados.

El país prohibió en 2020 festejar San Valentin porque era una "invasión cultural". Quienes promocionen algo referido a este fecha tendrán que asumir el riesgo de cerrar sus negocios de uno a seis meses. De todas maneras, algunos iraníes aprovechan la ocasión para comprar algún regalo a su persona amada.

India

El día de San Valentín no está bien visto en la India, porque al igual que en los países antes mencionados esta celebración es calificada como una "costumbre indecente de los occidentales". En más de una ocasión grupos radicales agredieron a personas que se encontraban cenando o almorzando para celebrar su amor, según informaron medios locales.

En 2015, el líder político Chandra Prakash Kaushik aseguró no están "en contra del amor", pero si una "pareja está enamorada, debe casarse. Si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente".

.

Malasia

El 61 por ciento de la población de Malasia practica el Musulmán y la idea de San Valentín está en contra de la ley islámica. Las autoridades crearon en 2005 la norma religiosa de la fatwa (fetua) que prohibe festejar el Día de los Enamorados en el país asiático.

Así fue como quedó prohibida cualquier tipo de celebración que hiciera alusión al festejo de una "tradición occidental" como lo es San Valentín.

Rusia

A diferencia de los países mencionados anteriormente, Rusia celebra el Día de los Enamorados pero lo hace en otra fecha y no el tradicional 14 de febrero. Para los rusos, San Valentín se celebra el 8 de marzo pero como el Día Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo se regala flores y chocolates, y se espera que sus respectivas parejas se ocupen de cualquiera tareas mientras ellas descansan.