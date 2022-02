El Día de los Enamorados se festeja el próximo 14 de febrero. La celebración de San Valentín llama la atención de adolescentes, jóvenes y adultos que aprovechan la fecha para declararse a la persona que les gusta o los que están en pareja planifican una salida a cenar, una escapada rápida o un regalo como chocolates o rosas.

Además de todas las propuestas para pasar un día inolvidable, no pueden faltar las frases del Día de los Enamorados para enviar por WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram o cualquier otra aplicación. Tené en cuenta algunas de las siguientes recomendaciones para empezar la jornada a puro romanticismo.

Frases del Dia de los Enamorados

1. El amor se construye de a dos y es la base que nos mueve para cumplir nuestras metas. La mía es estar al lado tuyo y acompañarnos mutuamente en este camino que elegimos emprender juntos. Te amo.

2. La luna es testigo de nuestras noches de amor y pasión, por muchas más. Te amo.

3. Cuando despierto y lo primero que miro es a vos, sé que no necesito nada más. Estar a tu lado y sostenernos es la base de nuestro amor, que siempre sea mutuo. Te amo.

4. Te amo. No tengo nada más que decir, no encuentro palabras para expresar toda la gratitud que tengo de haberte encontrado.

5. Nuestros caminos coincidieron en el momento justo. Nos encontramos y eso fue suficiente para comenzar esta gran historia de amor de la que somos protagonistas, no dejemos de escribirla. Te amo.

6. Nuestro amor es una sensación única, es la fuerza que nos moviliza a emprender nuevos desafíos juntos. Estamos el uno para el otro, te amo.

7. Una de las mejores cosas que me pasó en el último tiempo fue sentir amor, amor por vos y por todo lo que generás en mí con una simple sonrisa. Vamos por todo, uno al lado del otro.

8. Todos los días el amor crece. Es como un jardín, cuanto más los regamos, más crecerán las flores en él.

9. No puedo poner en palabras lo que siento porque creo que ninguna es correcta, no encuentro una que alcance para expresar lo que me generás cuando te tengo cerca. Sos esa parte con la cual me complemento y siento que juntos no hay nada que no podamos hacer.

10. Ayer eras parte de mis mejores sueños; hoy sos parte de mi mejor realidad. ¡Te amo!

San Valentín imágenes

Otra de las opciones para saludar a tu ser amado el 14 de febrero es con una imagen personalizada, puede ser la típica tarjeta o un collage de fotos de ambos. En la web correomagico.com se podrá descargar postales o tarjetas animadas llenas de amor para compartir.

En la web de correomagico.com hay tarjetas animadas y para imprimir sobre diversas temáticas.

Otra opción para personalizar imágenes y enviarlas en San Valentín es Canva, una web de diseño que ofrece varias alternativas, tanto gratuitas como pagas, para armar un collage o una tierna postal para celebrar el Día de los Enamorados.

En canva.com hay miles de diseños disponibles para personalizar una tarjeta de San Valentín. (Captura de pantalla).

Regalos para San Valentín

Después de haber elegido qué frase o diseño de tarjeta enviar en San Valentín, no hay que olvidar los regalos. Los clásicos son los chocolates o flores, pero también puede ser una cena, una escapada a lugares cercanos. Ingresá en los siguientes links para saber qué regalar o planificar el 14 de febrero.

