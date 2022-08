Los rumores del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi cada vez son más fuertes. Tras filtrarse un audio de la propia empresaria donde revela la posible separación, el futbolista argentino tomó una impactante decisión que podría ratificar el final de la popular pareja ¿Qué sucedió entre ambos?

Hace menos de un año, protagonizaron uno de los escándalos amorosos más famosos de los últimos tiempos. El Wandagate llegó a ocupar todos los canales de noticias, luego de que Nara encontrará mensajes del delantero con la actriz Eugenia “China” Suárez, como la tercera en discordia.

Sin embargo, a pesar de que lograron continuar con su relación, nunca dejaron de estar inmersos en una crisis de pareja. Justamente, la modelo regresó recientemente a la Argentina por cuestiones laborales y, en el medio de su viaje, reveló que inició los trámites para divorciarse de Icardi.

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se escucha en un audio de ella, filtrado por Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Si bien la empresaria parece confirmar la separación, una sorpresiva decisión del futbolista del Paris Saint Germain ratificaría el inminente final: Mauro Icardi le habría cedido todo su patrimonio a Wanda Nara ¿cómo y por qué?

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi



En este caso, el delantero le habría cedido todos sus bienes e ingresos a su todavía esposa. “Sin ir más lejos, hay un dato que Wanda contó y que pasó inadvertido en medio del caos que tiene que ver con su separación: Mauro le cedió prácticamente todo el total de su patrimonio a ella”, afirmó Luli Fernández, en Socios del Espectáculo.

Tras los fuertes rumores del divorcio, la impactante decisión del futbolista volvió a ponerse sobre la mesa. “Icardi hizo una carta en la que decía que le dio todo. No se refería solo a que se juntó, se hizo cargo de los chicos, sino que también habla de un tema económico, patrimonial”, explicó la panelista.

Es sabido que entre ambos poseen sociedades, mientras que es la mismísima modelo quien trabaja como manager de su marido. Si bien la decisión la tomó el delantero cuando se encontraban inmersos en el escándalo de infidelidad, “el patrimonio de Icardi sigue bajo la tutela de Wanda”, aseguraron. “Es todo de ella”, sentenció.

Además, vale destacar que, hace tan solo unos días, se viralizó un video de Nara donde se dejaba besar los pechos por otro hombre, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza junto con su hermana.