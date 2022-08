Tras meses de crisis matrimonial, la cual parecía que había sido superada, se confirmó que Wanda Nara y Mauro Icardi se están divorciando. Esta información fue revalada por la propia modelo, quién retornó a la Argentina por temas laborales y en un audio afirma que ya inició el trámite para separarse del delantero del Paris Saint Germain.

Estas últimas semanas comenzaron nuevamente los rumores de conflictos en la pareja, pero este miércoles por la noche se filtró un audio en donde la propia Wanda admite que le pidió el divorcio a Icardi y uno de los motivos de su regreso al país es que pretende inicar el trámite para separarse definitivamente.

"Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se escucha en el audio compartido al aire por "LAM", el programa conducido por Angel de Brito.

El mensaje de audio estaba destinado a Carmen, quien es una de las empleadas con las que la empresaria tuvo un reciente conflicto laboral dado que la trabajadora la acusa a Nara de haberla dejado varada en la casa de campo que posee la familia Icardi-Nara en Milán para irse de vacaciones y nunca regresó.

La separación del matrimonio Icardi-Nara llegaría luego de que meses atrás estuvieran al borde del divorcio al salir a la luz el "Wandagate", conflicto que involucró a la Eugenia "China" Suárez como la tercera en discordia en la pareja.

Vale destacar que en las últimas semanas, luego de unas vacaciones en familia en Africa, se produjo una nueva situación polémica. Fue cuando Nara apareció de fiesta en Ibiza, junto a su hermana, mientras Icardi estaba de gira con su club por Japón. En un de los tantos vídeos que subió a sus redes sociales, generó controversía una acción que realizó un amigo de ella.

Por su parte, Wanda llegó a la Argentina este lunes tras sus vacaciones de "Soltera". además de responder los rumores de crisis, también se confirmó su presencia en "Quién es la máscara", el nuevo programa televisivo de Telefé, que será conducido por Natalia Oreiro.