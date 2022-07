Este 24 de julio se cumplen 500 días desde la desaparición de Tehuel de la Torre. 500 días desde aquel fatídico 11 de marzo en que el joven de entonces 22 años salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo y nunca volvió. 500 días de su desaparición y, tras varios rastrillajes y movilizaciones, todavía no se sabe dónde está ni si se encuentra con vida.

Desde su desaparición el año pasado, la cara del oriundo de San Vicente apareció en decenas de marchas, la foto donde sonríe a la cámara con la pulsera del arcoíris en la muñeca plasmada una y otra vez en pancartas, carteles y cadenas digitales. Así volverá a suceder este lunes 25 de julio, en la movilización desde Plaza Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que pedirá su reaparición con vida.

La aparición con vida de Tehuel será el pedido principal de la marcha de mañana.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad recordó hoy que "hace 500 días" se encuentra desaparecido el joven trans Tehuel de La Torre y reiteró que acompaña a su familia "poniendo a disposición los recursos del Estado para su búsqueda", a la vez que reclamó que "la justicia actúe con perspectiva de género y diversidad".

"Hace 500 días Tehuel de la Torre se encuentra desaparecido. Continuamos acompañando a su familia, poniendo a disposición los recursos del Estado para su búsqueda y exigiendo que la justicia actúe con perspectiva de género y diversidad", indicó la cartera de género en su cuenta de Twitter.

Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (37), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo para un evento.

El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide 1,56 metros. Las personas que tengan información sobre su paradero o puedan aportar algún dato, con el 134 o con la UFI Descentralizada de San Vicente al 0221-429-3015 o vía mail (perdes@mseg.gba.gov.ar).

¿Dónde está Tehuel? El estado de la causa

Las últimas actualizaciones al caso de Tehuel, actualmente tramitándose en el Juzgado de Garantías de Cañuelas, fue la elevación de la causa a juicio por "homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género" por determinación del juez Martín Rizzo. Los acusados son Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, quienes se encuentran detenidos y procesados, pero aún no dicen nada sobre el paradero del desaparecido.

A pesar de la ausencia de un cuerpo, la justicia determinó que los rastros quemados del celular de Tehuel, retazos de su ropa quemada y las manchas de sangre encontradas en las paredes de la casa del sospechoso que resultaron compatibles con una muestra de sangre del hermano del desaparecido son razones suficientes para determinar el homicidio.

La determinación de la justicia no fue aceptada por varias personas del entorno de Tehuel, entre ellas su padre, Andrés de la Torre, quien afirmó para Clarín que la evidencia no respalda a priori la carátula de asesinato y confesó tener sospechas de un caso de trata: "¿Estos fueron tan inteligentes para que nadie pueda encontrar a Tehuel, pero tan torpes de olvidarse parte de la campera y el celular quemados? ¿No será para desviar la investigación?", sostuvo.

"Hoy en día estoy recontra enojado. Siento que me engañaron. Encima llegan fechas puntuales, como su cumpleaños, el 26 de marzo, el mío, el de sus hermanos... Si hubiera viajado a otra parte del mundo y no viniera, no me importaría, porque sabría que está bien. Pero Tehuel no está. Ni en el cementerio, ¿entendés?", había declarado el angustiado padre poco después del cumpleaños número 23 de su hijo.