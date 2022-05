Tras la partida física de Diego Armando Maradona hace algo más de un año, los recuerdos, homenajes y evocaciones comenzaron a tomar mayor fuerza en todos los rincones del planeta, desde la subasta de la camiseta utilizada frente a los ingleses en el Mundial de 1986 hasta las pinturas en distintas paredes, el "mundo futbolístico" sigue honrando al "D10S de la pelota".

En esta ocasión, una iniciativa interesante es llevada adelante por Verónica Sánchez Viamonte, quien ideó "Santa Maradona" (@santamaradona10), una suerte de homenaje con altares en los barrios populares de nuestro país y distintos sitios públicos para honrar la trayectoria del astro del fútbol mundial en su "paso por la tierra".

Consultada por Crónica.com.ar sobre cómo nació esto, Verónica argumentó que "lo sigo a Diego desde que era chiquita y en el Mundial 86 vivía con mis abuelos y a Diego le hacía un altar con unas hojas de diario y le hacía ofrendas, guiso de lentejas y vino, le poníamos de todo y desde ahí siempre a través de mi abuelo tuve ese fanatismo por diego, me gustaba como jugaba. Desde hace como 10 o 15 años le hice un altar en mi casa, le fui agregando cosas y miraba sus partidos, lo veo como un referente del campo popular también".

La docente agregó que "cuando murió Diego, el papá de mis hijos me dijo por qué no haces un altar porque me había re angustiado como un montón de gente, y me dice que le haga como los del Gauchito Gil y lo pones enfrente de casa, y ahí me cebé e hice unos 10 por su número. Hice 10 altares y los puse, uno enfrente de mi casa, otro en un hogar de niños, acá en La Plata, en lo del padre Cajade, que son pibes de la calle que la pelean, con el nombre "Patrono de los Pibes", ya que a cada altar le pongo un patrono referencial".

Como dice la letra "la pelota siempre al 10" (Instagram).

Cabe destacar, que Verónica es docente de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que la pedagogía forma parte de su universo conocido, además, vive una situación particular, la de ser hija de desaparecidos (Santiago Sánchez Viamonte y Cecilia Eguía), por lo que la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) también ha tenido gran incidencia en su vida.

Respecto a esto, sostuvo que "soy militante de H.I.J.O.S., ya que soy hija de desaparecidos y tiene que ver mucho con mi viejo que jugaba en La Plata Rugby, que jugaba bien, y al no tener a mi viejo de chiquita hice como un paralelo con Diego como si fuera mi viejo, aunque él era más grande, había como algo de jugador que entregaba todo y veía a mi viejo en cierta medida y de ahí sale mi amor hace Diego. El que hice en lo del padre Cajade fue como referencia a la lucha, no olvidarnos de dónde venimos, quienes somos, la alegría de jugar de chicos y los sueños. Me salió como el militante de adentro en ese momento, después fui poniéndolo en otros clubes de barrios chicos".

Más de 200 puntos del país ya tienen su altar de Maradona (Instagram).

En tanto, en aquel entorno conoció a Ana Tello, compañera no solo en la lucha, sino también en el proyecto de "Santa Maradona", de hecho, Ana es quien hace la parte de carpintería, prepara las cajas de madera que es parte de la composición de esta interesante iniciativa.

Altares: ¿Cómo están construídos?

Con relación a este ítem, los altares están compuestos por una caja de madera de terciado fenólico y tienen una imagen de Diego (30 por 40 por 15 centímetros de profundidad), junto con la bandera o cintas de Argentina y una inscripción que dice "Patrono del Fútbol", "Patrono de la Lealtad" o "Patrono de la Magia", entre los 19 títulos que se le pueden colocar.

Verónica construye pequeños altares también (Instagram).

Cabe destacar, que hasta el momento la creadora de esta iniciativa lleva instalados más de 200 altares en diversos lugares de nuestro país como Misiones, Jujuy, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego y más cerca en la Villa 31, La Matanza, Merlo, Morón, La Plata, Berisso y hasta en los alrededores de los estadios de Nueva Chicago, Argentinos Juniors o Atlanta, y con altas posibilidades de que los lugares se sigan expandiendo.

¿Conoció a Maradona?

Consultada sobre si conoció a Diego Maradona, la docente dijo que "no lo conocí y eso de que soy de Gimnasia y de La Plata, quise ir a Casa Rosada para despedirlo, pero no pude, pero son cosas que tenían que pasar, no lo tenía que conocer se ve. El único contacto que tuve con su familia fue cuando le lleve al altar a Dalma y la hermana a la casa y las conocí, pero nada más".

Uno de los altares fue entregado en persona a Dalma y Gianina (Instagram).

Un punto a tener en cuenta es que todos los altares fueron ubicados de forma gratuita, salvo 110 obras que fueron realizadas en colaboración con el Movimiento Evita, que ayudó con la financiación de los materiales y los repartió en distintas casas pueblo en todo el país bajo la jornada “Sin potreros no hay 10”, programa a cargo de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo de la Nación con la intención de promover el amor por el deporte: “Me parece que son lugares fundamentales para sostener a los pibes en los barrios y a las familias”, sostuvo Verónica.

Este altar fue entregado en el club Chacarita platense (Instagram).

Es sabido que la figura de Diego Armando Maradona es reconocida en todo el mundo, pero existen pequeños submundos dónde transitó el "10" como Nápoli, Barcelona, Boca, Sevilla o Newells, con lo cual cuando se le preguntó si sueña con que sus altares lleguen a estos sitios, la docente finalizó diciendo que "se me cruzo por la cabeza, de hecho en julio voy a Nápoles para ver lo que era Diego ahí, pero me quedó con el Diego de los barrios, esos clubes de barrio dónde más se lo necesita a Diego, me encantaría que estén, de hecho en Gimnasia dejé uno, en los clubes grandes me parece que son indiferentes, pero las instituciones en sí no me interesan, tampoco me muero por llegar, si me interesaría que llegue a Fiorito, pero Nápoles o Boca están llenos de Diego y se lo reconoce, pero en los clubes chiquitos me parece como fundamental que esté por la gente, nos reconocen por medio de Diego y eso es importante como argentinos".