Gonzalo Pérez es un joven argentino que cautivó a cientos de miles de usuarios en Twitter desde hace un año con el relato de su experiencia de vida como repartidor de pedidos para una empresa privada en Alemania. Su meta era ahorrar para lograr pagar sus estudios, pero según sus últimos calculos, superó sus expectativas.

Ahorré más de 15.000€ en doce meses.

"16.543,38€ trabajando de delivery durante un año en Alemania", aseveró el abogado con un máster en Economía de Derecho que decidió probar suerte del otro lado del mundo. Llegó a Europa en el 2019, y los primeros meses se intaló en la capital española de Madrid. Posteriromente se mudó a Salamanca, donde finalizó sus estudios, y luego recorrió con ojos llenos de aventura Eslovaquia, Hungria, Austria, Polonia, y otros países europeos, hasta que la pandemia del coronavirus amenazó su estadía.

En su cuenta personal de Twitter, Gonzalo contó que había conseguido un puesto como delivery para una empresa alemana, y desde entonces, fue publicando sus avances, ahorros gastos, y todos los datos duros de su experiencia.

"Llegué al país en agosto del 2020 y lo abandoné en agosto del 2021. Estuve viviendo allí exactamente un año y trabajé desde septiembre del 2020 hasta agosto del 2021, es decir, once meses. Siempre de delivery", ratificó el pasado domingo en su último y extenso 'hilo' de la red social del pajarito, donde detalló todo lo necesario para que sus lectores comprendieran cómo había llegado a su conclusión final.

Entre varios números y explicaciones, el joven trotamundos indicó haberse equivocado un año atrás cuando estimó que "ganaría 1650 € por mes", debido a que se había basado en su primer mes de entregas, que había sido relativamente bajo en comparación a los posteriores porque ni lo trabajó "completo" ni "conocía" tanto el lugar. ía el lugar como para hacer muchas entregas.

Gonzalo Pérez se volvió un twittero conocido por su experiencia de vida en el viejo continente ahorrando como repartidor. Actualmente posee más de 23 mil seguidores en esa red social. Fuente: (@soygonzaloperez).

Siempre que trabajé el mes completo para la misma empresa (todos los meses excepto septiembre y febrero), cobré más de 1900€ como se puede ver. Por ende, en mi primer hilo, el cálculo no es correcto dado que mi salario siempre ha sido mayor a 1650€.

Asimismo, teniendo en cuenta los gastos y los impuestos que tuvo que pagar en el país extranjero durante su estadía, resaltó: "la pregunta que ya respondí en el título es ¿Cuánto ahorré? Para ello vamos a hacer el simple cálculo de saldo final - saldo inicial. Si hacemos la operación 20.807,77€ - 4264,39€, llegamos al monto ahorrado, el cual asciende a 16.543,38€".

¿A qué conclusiones llegó el abogado y delivery tras su experiencia?

En primer lugar, el muchacho remarcó que es un trabajo "agotador" y que requiere de mucho esfuerzo físico, mental y emocional para lograrlo. "Algunos días se me hacían eternos y cada entrega me costaba más", expresó Gonzalo, quien recordó las largas escaleras que tuvo que subir en edificios antiguos de hasta cinco pisos sin ascensores.

El mejor consejo que puedo dar, en dicho sentido, es tener un objetivo a modo de motivación.

Por este motivo, el abogado recomendó tener "una razó para seguir" en mente que alimente la esperanza y el entusiasmo diario. No obstante, el clima fue otro de los grandes condicionantes de su experiencia laboral en el país europeo.

"Clima. Qué decir del clima alemán. El invierno es muy largo, el verano es muy corto y las lluvias siempre están presentes. Me acuerdo específicamente que, el 15 de febrero, fue uno de los días en los que más frío tuve en toda mi vida. Me desperté, miré por la ventana todo lleno de nieve y miré el teléfono que me marcaba -14 grados. Me abrigué con todo lo que tenía y salí a trabajar.Por el contrario, también trabajé en julio con 31 grados, pero al lado de lo duro que había sido el invierno, ningún calor me molestaba. A su vez, las lluvias siempre estuvieron presentes", afirmó.

El joven repartidor salía en su bicicleta alquilada a trabajar todos los días, nevara o lloviera.

En tanto, el abogado recalcó que no quería ser tomad como "un parámetro ni un promedio de los ingresos/gastos en Alemania", dado que su experiencia estuvo condicionada por sus deseos y objetivos personales. "No llevé la vida que llevan las personas que viven acá dado que estaba enfocado en lo mencionado ut supra. Sin dudas que lo que hice es posible, pero no es lo normal ni un dato representativo", consideró Gonzalo.

Lo que sí les puedo decir es que, un delivery que trabaje al mismo ritmo que yo trabajé, puede vivir tranquilo sin que le falte nada.

En relación a la administración de sus ahorros, el joven indicó que es imposible separarlo del nivel de ingresos y del "peso de la responsabilidad y/o austeridad dentro de la ecuación", y sobre esto profundizó:

"Algunas personas priorizamos el futuro sobre el presente no consumiendo la totalidad de nuestra renta con el objetivo de ahorrar mientras que otras personas priorizan el presente sobre el futuro a pesar de que su ahorro sea ínfimo o inexistente", concluyó.