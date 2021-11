Debido al avance de su enfermedad, hace una semana, Isabel Torres anunció en un vivo de Instagram que su salud se agravó. Los médicos le pronosticaron que le quedan dos meses de vida. “Este es el último video que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans”, anunció con una muestra de generosidad al despedirse de aquellos que la admiran.

Empieza así su comunicado: “He estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito de metástasis en los huesos, estuve ingresada en el hospital”. Y continúa la actriz ícono LGTBIQ+: “En principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si los supero, bien, y si no lo supero pues, también ¿qué vamos a hacer? La vida es así”.

.

“Quería agradecer a toda la gente que está ahí, sobre todo a ustedes, mis fans que han estado al lado mío, apoyándome. Me han ayudado muchísimo”, agradeció Isabel. “No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quiero decirles que la vida es tan bonita y que hay que vivirla”, remarcó en su despedida de las redes sociales.

Su video concluye con un mensaje conmovedor: “Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida”.

Mirá el video completo.

Isabel Torres recibió en televisión el premio Ondas

Luego de la publicación de su conmovedor mensaje, Isabel Torres reapareció en la televisión española. En su video en redes sociales anunció que le quedan dos meses de vida debido al avance del cáncer que sufre. La actriz de Veneno (HBO Max) fue sorprendida en pleno vivo al recibir el premio Ondas.

Veneno es la serie biográfica sobre Cristina Ortiz en la que la actriz y presentadora canaria interpretó a la protagonista en la última etapa de su vida.

La actriz, Isabel Torres, recibe el premio Ondas.

Según la actriz, el éxito que había esperado toda su vida le llegó después de los 50 años. Como un regalo con poco tiempo para disfrutar, en ese momento que debió enfrentarse a un cáncer en pleno rodaje de Veneno. ”Fue un palo terrible, no me lo esperaba. La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría, es algo que no te puedes ni imaginar. Pensé estoy rodando la serie de mi vida, aunque sea lo último que haga lo voy a hacer bien. Aunque me digan 'en memoria de Isabel Torres' lo voy a hacer. Tenía la opción de llorar en un sillón o decir levántate y haz lo que tienes que hacer", dijo.

Al recibir el premio Ondas expresó: “Lo que me ha pasado es una putada, pero me han pasado cosas maravillosas en la vida. Solo puedo dar gracias, gracias y gracias".

La despedida de Isabel Torres a sus fans.