El último adiós a Luis Brandoni: colegas y seguidores, presentes en Palacio Legislativo

Este lunes se lleva adelante el último adiós a uno de los actores más emblemáticos del país. El velatorio de Luis Brandoni tiene lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde colegas, amigos y una multitud de personas se acercan para despedirlo.

El reconocido intérprete falleció a los 86 años, tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes. Había sufrido un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural.

El velatorio se lleva a cabo en la Legislatura porteña.

El Palacio Legislativo porteño, ubicado en Perú 160, abrió sus puertas para la despedida pública. El edificio permanecerá habilitado hasta las 22 para quienes deseen rendirle homenaje.

Sus hijas, Florencia y Micaela Brandoni, optaron por una ceremonia extensa y abierta al público. La decisión responde a un deseo que el propio actor había manifestado en vida.

Los actores que recordaron un legado de coherencia y valentía

Familiares, allegados y figuras del espectáculo dijeron presente durante la jornada. Entre ellos estuvo la actriz Georgina Barbarossa, quien habló con la prensa antes de ingresar al salón Montevideo.

"Es un momento muy triste para todos los argentinos y para la cultura porque realmente es una gran pérdida", expresó la actriz, visiblemente emocionada.

En esa línea, destacó: "fue un hombre que amó el teatro, amó la cultura. Un hombre de una gran coherencia, de una gran valentía".

"Él fue el presidente de la Asociación Argentina de Actores en el momento más terrible y más difícil... Lo admiro y lo admiré toda mi vida", agregó Barbarossa, en referencia al exilio que Brandoni debió atravesar en los años 70 tras amenazas de la Triple A.

También recordó haberlo visto recientemente sobre las tablas junto a Soledad Silveyra, en la obra "¿Quién es quién?". Según contó, además compartieron encuentros personales en los últimos tiempos.

"Es un hombre que no ha parado de trabajar y su amor por el teatro era inconmensurable", concluyó la actriz.

El "porteño" que conquistó al mundo

Otro de los artistas que se acercó a despedirlo fue Diego Pérez, quien rememoró su vínculo profesional con Brandoni y su proyección internacional.

"Es un hombre que nos ha hecho quedar bien en todo el mundo. Un hombre que pudo traer a Robert De Niro a la Argentina para que trabaje para nosotros en una producción nacional, no es moco de pavo", señaló, en alusión a la serie "Nada".

Además, lo definió como un "monstruo dentro del la cultura audiovisual argentina", y lo describió como "un hombre con una pinta de polaco y de alemán que representó al argentino y sobre todo al porteño más que nadie en el mundo".

Pérez también evocó su experiencia compartida en teatro: "Salimos a cenar muchas noches y era escucharlo y escucharlo".

Finalmente, recordó el período posterior al accidente: "Cuando cayó le dejé un mensaje... mis contactos fueron diarios y cotidianos con Carlos Rottemberg, que era el vocero y el que está siempre al pie del cañón al lado de todos nosotros".