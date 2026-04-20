Murió Luis Brandoni: su fanatismo por River y su enojo con el fútbol argentino

La muerte de Luis Brandoni generó una profunda conmoción no sólo en el ambiente de la cultura, sino también en la futbolística.



El prestigioso actor nacido en Dock Sud reconoció siempre su fanatismo por River Plate y el orgullo que significaba tanto para él como para su familia ser socio vitalicio del club de Núñez. Inclusive en muchas entrevistas contó lo feliz que era en su infancia por vivir en las cercanías del Monumental.

"Soy de River. Soy socio vitalicio de River, pero estoy enojado con el fútbol argentino", había dicho en una charla con Mirtha Legrand. "Este es el único país del mundo donde la hinchada visitante no puede entrar a la cancha", remarcó en esa misma conversación dejando más que claro su malestar.

Brandoni, que protagonizó películas como la ícónica "Esperando la carroza", junto a Antonio Gasalla, "China" Zorrilla Betiana Blum y que últimamente había hecho apariciones en la serie "El encargado", encabezada por Guillermo Francella, también se destacó con un corto suyo al que llamó "El viejo del árbol", en el que hace referencia a un cuento de Roberto Fontanarrosa, en donde se pasa de la mesura al fanatismo por un partido de fútbol.