En los últimos años, Argentina experimentó un cambio muy fuerte en lo que a tendencias musicales respecta. Desde el 2017, hay un género que viene subiendo como la espuma: el estilo libre/freestyle. Se popularizó de la mano de "El Quinto Escalón", de donde salieron artistas que hoy disfrutan millones de personas alrededor del mundo, como Duki, Lit Killah, Wos, Kaleb Di Masi y ACRU, entre muchos otros.

Aunque dicha competencia finalizó en el 2017, su legado se tradujo en estos músicos que lograron triunfar en este tipo de géneros. Sus fanáticos están mucho más allá de las fronteras de nuestro país, puesto que los disfrutan desde todo Latinoamérica, Estados Unidos e incluso varios países europeos.

Esta popular batalla data del 2017.

Para ejemplificar lo mucho que este evento marcó a la gente, recientemente un usuario en Twitter le propuso a sus pares recordar una época “dorada”. Compartió una imagen en la que convivían Kaleb Di Masi y ACRU como competidores, pero de fondo aparecen dos caras que a más de uno le pueden resultar familiares: Duki y Paulo Londra.

“Kaleb di Masi compitiendo con Acru, Paulo en la tribuna, Duki gritando… el Quinto Escalón es sinónimo de historia de la música, vale más que el River de AC/DC o el Wembley de Queen”, redactó esta persona. De más está decir que aquel momento presume de más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

Kaleb di Masi compitiendo con Acru, Paulo en la tribuna, Duki gritando.. el Quinto Escalon es sinonimo de historia de la musica, vale mas que el River de Ac/Dc o el Wembley de Queen pic.twitter.com/ShJgIzpZQV — ramardo (@ramardo_) February 5, 2022

Los fans salieron como locos a interactuar con este contenido, que visiblemente les tocó una fibra muy íntima. Para muestra un botón, al momento de escribir esta nota, el posteo cuenta con 15,5 mil “me gusta”, 873 retuits y 134 comentarios.

Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “Este tuit no fue nada sarcástico, Freddy Mercury se revuelca en su tumba porque no escribió Matatán”; “El Zane, uno de los tipos con más nivel que escuché competir en mi vida”; "Partieron las raíces, pero sigue vivo el álamo"; “Y pensar que vivo a 6 cuadras del quinto (parque Rivadavia) y al entrar pasaba por la rondita de los pibes rapeando y nunca me mosqueé a quedarme a ver, no soy digno”; “Nunca fui a ver a ninguno de los pibes, me gustaría una banda igual. Al último concierto que fui fue al de Arjona en 2019. Un romántico el pibe” y “Lo mejor que pasó en Argentina hace mucho tiempo”.

.

A pesar de que El Quinto Escalón haya finalizado en el 2017, muchos de los artistas que pasaron por sus peldaños lograron triunfar en la industria de la música y acumulan millones de reproducciones en las principales plataformas.

El recuerdo que se volvió viral