Este martes por la mañana, la periodista y escritora Magdalena Ruíz Guiñazú falleció a sus 87 años, luego de estar varios días con complicaciones en su estado de salud que además la obligaron a estar ausente en su programa Magdalena y la noticia deseada.

La triste noticia fue anunciada esta mañana en los principales medios, donde también colegas y compañeros de la destacada periodista la recordaron en las redes sociales y le enviaron su pésame a la familia.

Ruiz Guiñazú falleció a los 87 años.

En este contexto, se difundió y volvió viral una entrevista que Ruiz Guiñazú le dio a Clarín meses atrás, más precisamente en mayo de este año, donde ella tocó un tema particular: la muerte.

"No miro la hora a ver cuánto me queda", había atinado a decir, en el marco de una charla que hacía hincapié en sus largos años en rubro, la cual la posicionaron como una de las periodistas más destacadas del país.

Sobre si seguir trabajando era “un acto de resistencia”, ella afirmaba que no era así, sino que “es un tema de hacer lo que te gusta, de vivir feliz”. “Me parece una cosa normal y lógica seguir siendo periodista”, había remarcado.

“El periodismo es mi vida misma. ¿A quién le importa en qué año nací? A nadie. Lo importante es lo que estoy haciendo. Fijate en las mediciones de Mitre, seguimos a la cabeza. Lo que importa es pasarlo bien. No me pongo a pensar cuántos años tiene cada uno. El que no está conforme con su edad, lo debe pasar mal”, comentaba.

Su programa, Magdalena y la noticia deseada, se transmitía en Radio Mitre, de 10 a 12. A su edad, continuaba firme, detrás del micrófono, lo que sin duda era el resultado de un fuerte amor por el periodismo. “¡Pobre el que no encuentra una vocación!”, decía, al tiempo que agregaba: “Es terrible pasar una vida sin saber lo que querías realmente”.

A la hora de hablar sobre su camino como mujer dentro del medio, en un principio enmarcado por otros paradigmas de trabajo, aseguró que “no fue más difícil” desarrollar una carrera en este ámbito “por ser mujer”.

“Es simplemente una cuestión de trabajo. No creo que sea una cuestión para plantear de un sexo a otro, simplemente depende de cómo hagas tu trabajo, cómo analices la realidad que estás viviendo. Sin dar nombres, creo que hay toda una generación de chicas jóvenes y preparadas con un nivel altísimo”, explicó.

Finalmente, se hizo un tiempo para hablar de su carrera como escritora. Por aquellos meses, comentó que todavía escribía, aunque nada muy preciso: “(Escribo) pensamientos en voz alta, no un diario personal. Textos sueltos en la computadora. Pero no pienso en un libro todavía”.

Quién fue Magdalena Ruiz Guiñazú

Nacida el 15 de febrero de 1935 en Buenos Aires, fue hija de María Celina Cantilo Ortiz Basualdo y de Enrique Ruiz Guiñazú, que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante los gobiernos de Roberto Marcelino Ortiz y Ramón Castillo. A los 19 años dio sus primeros pasos en los medios de comunicación y allí se mantuvo durante más de cinco décadas.

Por su labor, Ruiz Guiñazú recibió 13 Martín Fierro y el Martín Fierro de Oro. Además, ganó el Gran Premio a la Trayectoria de Vida de la International Women's Media Foundation y el Diploma de Honor entregado por Congreso de la Nación Argentina, entre otros reconocimientos, como participación en tareas por los derechos humanos.

En ese sentido, Ruiz Guiñazú participó de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que en 1984 se encargó de recibir y recopilar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. Eso le permitió entrar a la ESMA de cara al juicio que se llevó adelante contra la Junta militar.