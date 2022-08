Cuando uno habla del folclore nacional, vienen a la mente y al corazón las populares figuras de antaño como Los Chalchaleros, Horacio Guarany, Argentino Luna, Jorge Cafrune o Los Fronterizos, entre otros, y en ese universo musical también se erige la estampa de José Larralde, quien se destacó en el género y protagonizó varias canciones destacadas.

Nacido hace 84 años en la localidad bonaerense de Huanguelén (partido de Coronel Suárez), José Teodoro Larralde Saad (su nombre verdadero) abrazó la pasión por la música y los versos desde niño, de hecho, comenzó a escribir a sus 7 años sobre oficios, situaciones y personajes que se cruzaron en su camino más adelante.

Sin cobrar por un éxito

Si bien se encuentra lejos de los escenarios y sin propuestas laborales, su música sigue trascendiendo a nivel mundial. Una de las canciones más populares que interpretó es “Quimey Neuquén” y la misma sorprendió a muchas personas dado que apareció en la quinta temporada de la popular serie Breaking Bad.

Lejos de cobrar por el uso de la canción que él lanzó en su primer disco de 1967, Larralde confesó que no recibió nada por el uso en la galardonada serie de Netflix. De hecho, indicó que se enteró por parte de unos conocidos que vieron la ficción.

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (Walter White) aparezco yo cantando “Quimey Neuquén””, detalló Larralde. Y se mostró crítico respecto a la música y su relación con la escena. “Y yo digo, ‘¿qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’?”, expresó.

Más allá de que su música aparece en una exitosa serie a nivel internacional, el músico se lamentó: “no cobré un mango. No me dieron un mango por eso porque dicen que no hay convenio con Estados Unidos”.

José Larralde: discos, éxitos y película

Su ingreso en el mundo del folclore tuvo que ver con otro gran cantor como Jorge Cafrune, a quien conoció en 1966 y le hizo conocer algunos temas de su autoría. La aceptación fue inmediata y tras oírlo cantar, Cafrune le pidió a José Dip que al día siguiente llamara a Hernán Figueroa Reyes, director de grabaciones de CBS, porque deseaba incluir algunos de los temas escuchados en su disco en preparación, a la postre editado en 1967, titulado "Jorge Cafrune", por lo que pese a algunos contratiempos, "Permiso" y "Sin pique" finalmente estuvieron presentes en el LP.

Tiempo más tarde, Cafrune volvió a Huanguelén al poco tiempo, ya que tenía que actuar en Girodías, más precisamente en el Club Social y Deportivo Unión, e invitó a Larralde para que lo acompañara. Cafrune interpretó 3 temas y luego presentó a Larralde, quien a partir de ahí se hizo dueño del escenario, con la anuencia de Cafrune, y cantó varios temas, entre ellos "Herencia pa' un hijo gaucho", la cual llegó a oídos de los directivos de la compañía discográfica RCA, que al poco tiempo decidió contratarlo.

En 1967, grabó el primero de veintiocho discos editados en la Argentina, sin contar reediciones y compilados. Lo cierto, es que sus discos se vendieron en Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros países.

En 1971 participó en la película "Santos Vega", dirigida por Carlos Borcosque y en 1995 recibió el premio Konex de Platino, como el mejor cantante masculino de folklore de la década en la Argentina.

Algunos de sus discos más importantes son "El sentir de José Larralde", "Cimarrón y tabaco", "Cimbreando", "De hablarle a la soledad" o "Pa darse entero", y entre sus canciones más destacadas figuras "Herencia para un hijo gaucho", "Cosan que pasan", "Si yo elegí mi destino", "Galpón de ayer" y "Grito changa", entre otras.

José Larralde: dura realidad

Luego de mucho tiempo, el músico reapareció en una entrevista realizada por Hebert Coello, quién compartió la grabación en sus redes sociales. Con la tranquilidad que siempre lo caracterizó, Larralde remarcó con una leve sonrisa: “estoy vivo y suelto”. Sin embargo, la realidad que atraviesa resulta más dura de la imaginada.

“No soy maestro, estoy como todo el mundo. Sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro”, remarcó el músico. Además, planteó que sus hijos se encuentran en una situación similar, dado que “andan salteandole al laburo porque trabajan por cuenta de ellos y se pone duro”.

José Larralde es dueño de grandes éxitos (Archivo).

Larralde aseguró que “todos los que ven esto les pasa lo mismo”, aunque se mostró seguro de seguir enfrentando la realidad que atraviesa.

Por otro lado, pese a no tener trabajo, el músico aclaró que no se encuentra cobrando por entrevistas. “Hay unos piolas que dicen que yo cobro 3 mil pesos para hacer nota. Qué pavote el que pone eso porque ¿quién le va a cobrar 3 mil pesos? compras tres caramelos. Nunca cobré y no me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir”, planteó Larralde al desmentir las versiones que habían surgido sobre él.

Al final de la entrevista, Larralde se mostró optimista de la situación que se vive en el país y remarcó su deseo de que la situación mejore. “Espero que se acomode todo un poco porque parecemos enemigos”, sostuvo en referencia a las permanentes diferencias a nivel social.