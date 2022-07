El difícil momento que atraviesa nuestro país no solo es visualizado por el "ciudadano de a pie", sino también por famosos y figuras de la farándula como el coreógrafo y productor teatral Flavio Mendoza, quien expresó su angustia sobre la grave situación económica al decir que "no me puedo callar y ver que todo se va al tacho".

En medio de la crisis existente en Argentina, que se agudizó la última semana con la escalada del dólar blue y que motivó por ejemplo una dura crítica al Gobierno de parte de Diego Brancatelli, Flavio Mendoza hizo un fuerte análisis vía Twitter sobre el tema y le habló a la sociedad.

"Creo que estamos todos dormidos??? Nuestro país está en caos económico, nosotros el pueblo vamos a hacer algo o dejamos que esto explote???", precisó el coreógrafo y productor teatral.

Creo que estamos todos dormidos ??? Nuestro país está en caos económico nosotros el pueblo vamos a hacer algo o dejamos que esto explote ???? — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) July 22, 2022

"Estoy de gira trabajando y agradecido por todos los argentinos que vienen a verme y pagan su entrada con tanto esfuerzo país trabajador como el nuestro. ¿No deberíamos estar así con toda esta incertidumbre, mínimo nos debería dar un panorama de lo que van a hacer, para saber si hay una salida o no? Qué pasa que dejamos que esto siga igual x favor x el futuro de nuestros hijos", remarcó el creador de Stravaganza.

estoy de gira trabajando y agradecido x todos los argentinos que vienen a verme y pagan su entrada con tanto esfuerzo pais trabajador como el nuestro . no deberíamos estar así con toda esta incertidumbre, — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) July 22, 2022

Y apuntó: "Y esto que digo es por el que más lo necesita yo gracias a Dios, hoy estoy trabajando y no tengo una necesidad, no me puedo callar y ver que todo se va al tacho, me da impotencia, vergüenza, etc no sé ya qué pensar por qué tanta pelea entre políticos y no hacen nada???".

Y esto que digo es x el que más lo necesita yo gracias a Dios hoy estoy trabajando y no tengo una necesidad , no me puedo callar y ver que todo se va al tacho , me da impotencia , vergüenza etc no sé ya qué pensar x qué tanta pelea entre políticos y no hacen nada ??? — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) July 22, 2022

"Yo hoy en BS AS #circoanima y en Tucumán con #stravaganza10años estoy trabajando muy bien, pero callarme y ver que la mucha gente la está pasando mal, me entristece, soy un laburante de mi país y quiero lo mejor para todos", explicó muy preocupado.

Yo hoy en bs as #circoanima y en Tucuman con #stravaganza10años estoy trabajando muy bien , pero callarme y ver que la mucha gente la está pasando mal me entristece , soy un laburante de mi país y quiero lo mejor para todos . — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) July 22, 2022

"No voy que hacer como tanto artista berreta que solo publica su vida Instagram perfecta, superficial. Y no hablar de lo que está pasando, vuelvo a repetir, a mí me está yendo muy bien, pero el pueblo necesita que nos gobierne. Con respeto, soluciones y un poco de amor", finalizó Flavio Mendoza.

No voy q hacer como tanto artista berreta que solo publica su vida Instagran perfecta ,superficial . Y no hablar de lo que está pasando , vuelvo a repetir a mi me esta yendo muy bien pero el pueblo necesita que nos gobierne. Con respeto soluciones y un poco de amor ��❤️ — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) July 22, 2022

Cabe destacar, que ya en el verano, el coreógrafo y productor teatral Flavio Mendoza sorprendió a todos con un enérgico descargo contra el Gobierno. El creador de Stravaganza recordó que, en los años más duros de la pandemia, los artistas sufrieron muchísimo la falta de trabajo por las restricciones debido al coronavirus.

“¡No te la perdono más! Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente. Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre", expresó el coreógrafo.

Mendoza apuntó -sin nombrarlos- al presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez. “Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más”, sentenció.