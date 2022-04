A pesar de que el mundo está atravesando el tramo final de la pandemia (gracias a la vacunación masiva y los avances científicos), todavía no terminó del todo. Se puede asegurar esto al mirar las cifras sobre la cantidad de contagios a nivel mundial: 608,16 casos por cada 100.000 habitantes entre mayores de 60 años.

Sin embargo, estos números ya no significan lo mismo que al principio, por suerte, ahora los casos son mucho menos graves, y las personas contagiadas, en la mayoría de los casos, presentan síntomas leves.

Convivir con el virus

Las medidas para evitar la transmisión, incluido el uso del barbijo, de a poco, están teniendo cada vez menor relevancia en la vida cotidiana de las personas. De esta manera, se asume que el virus puede circular casi libremente, por lo que el daño que cause dependerá de dos factores: la protección de las vacunas o la inmunidad por haberse contagiado y, por otro lado, las características del propio virus.

Por esta última razón, los científicos siguen analizando la evolución del SARS-CoV-2.

Las variantes que circulan

Según señalan los investigadores, la variante recombinante XE va a ser la predominante en los próximos meses. Se trata de una combinación entre la ómicron original y una subvariante de la ómicron, la "BA.2" que se detectó por primera vez el pasado mes de enero en el Reino Unido.