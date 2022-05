"Casi ángeles" fue uno de los mayores éxitos de Cris Morena, que impulsó la carrera de artistas como Lali Espósito, Peter Lanzani, la China Suárez, Gastón Dalmau, Rochi Igarzábal, Candela Vetrano y María del Cerro, entre tantos otros. Sin embargo, algunos que alcanzaron la fama decidieron alejarse los medios y optar por otro estilo de vida.

Cris Morena siempre tuvo buen ojo para encontrar talentos ocultos dentro de figuras comunes, como era el caso de Pablo Martínez, un joven profesor de tenis que, motivado por el apoyo de sus alumnas, un día se presentó al casting de la reconocida empresaria, y sorprendió con su carisma y su galantería.

El actor novato debutó con el papel de "Simón Bruno Rodríguez Arrechavaleta", uno de los personajes principales de la secuela de esta historia, quien se disputaba el amor de "Marianella" (Lali) contra "Thiago" (Lanzani). Además de enamorar con su sonrisa y sus cabellos rebeldes, el artista había conquistado a muchísimas fans con su dulce voz.

Tras el marcado éxito que tuvo en Casi Ángeles, Pablo Martínez llegó a la cadena infantil Disney Channel con "Súper Torpe", serie que coprotagonizó con Candela Vetrano. Años más tarde, fue convocado nuevamente por Cris Morena para actuar en su última ficción televisiva, Aliados, que fue transmitida por Telefe y la cadena Fox.

Desde entonces, la vida de Martínez es un misterio. El joven actor se borró completamente de los medios luego de sus últimos roles protagónicos, y cualquiera que intente encontrarlo en alguna red social tendrá problemas para hacerlo, ya que no está activo en Instagram, Twitter o Facebook.

Pablo Martínez hoy: ¿Qué es de la vida del galán de Casi Ángeles?

El artista cambió la fama de la televisión por un nuevo estilo de vida.

El nombre del popular actor de los principios del 2000 volvió a las tendencias de las redes sociales en los últimos días gracias a una publicación en Twitter. En el tuit viral, una ex fanática del actor se preguntó por la actualidad del ex Casi Ángeles, que tiene 34 años y hace años que no aparece en las pantallas de la televisión argentina.

"noo se acuerdan de este? sin duda mi primer amor platónico que será de la vida", escribió @funnkadelic. Resulta que la gente de Twitter si se acordaba del actor: en pocas horas, la publicación tenía casi 50 mil 'me gusta's, más de 4 mil retuits y cientos de comentarios, intentando averiguar sobre la actualidad del elusivo galán de las series de Cris Morena.

noo se acuerdan de este? sin duda mi primer amor platónico que será de la vida pic.twitter.com/62386rdAEy — nicole ☮ (@funnkadelic) February 13, 2022

Según indicó la revista TKM, durante una entrevista que brindó en el 2016, el actor había anunciado su interés por el psicoanálisis y la poesía y, también, su conversión al veganismo. Este interés continuaría vigente en 2022, según lo que sus fanáticos pudieron observar en su canal de YouTube, la única red social donde se encuentra activo.

Desde la plataforma, Martínez se dedica a publicar videos donde mezcla música, poesía, filosofía y cine para reflexionar sobre la humanidad y su relación con la tierra, el mundo animal y la espiritualidad. Su último video, titulado "Fuerzas intrusas - El Laberinto del Poeta" y publicado hace dos meses, fue una producción "en agradecimiento a los pueblos indígenas de la Amazonia. Guardianes de la floresta y de una mirada, en donde la naturaleza aún habla (y se escucha)".

En su último video, Martínez envió un mensaje sobre el maltrato animal.

El ex Casi Ángeles también se inclinó pesadamente en su faceta musical, lanzando dos álbumes desde su desaparición de los medios: "El velo de Neptuno", estrenado en 2016, y "A los magos", publicado en 2020.