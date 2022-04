"Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Lo que más quiero es volar". Así comenzó Josefina Macchi su relato en Twitter sobre la mala experiencia que le tocó vivir en una entrevista laboral. No fueron sus condiciones profesionales ni su preparación las que le impidieron tomar su trabajo. Simplemente fue su apariencia física.

"Honestamente, necesitás bajar de peso", le dijeron a Josefina en la entrevista para ser tripulante de cabina en la empresa Emirates Airlines. La chica, de 25 años, contó en las redes sociales la frustración. Se trató, ni más ni menos, que de la discriminación sufrida en carne propia.

El año pasado, Josefina realizó la capacitación para ser tripulante de cabina de pasajeros, puesto comúnmente conocido como azafata o sobrecargo. Hace pocos días vio que se le abría una oportunidad concreta cuando la aerolínea Emirates, una de las más importantes del mundo y con altos estándares de calidad, había abierto una búsqueda de personal en Buenos Aires.

La chica pasó varias de las instancias de la selección (desarrollada íntegramente en inglés), con resultados visiblemente mejores que otras postulantes que no manejaban bien el idioma. Sin embargo, para su sorpresa, quedó fuera de la última etapa.

"Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable. ¿Cual podría ser el problema?", se planteó Josefina. "Me acerco a la reclutadora y le pregunto (en inglés): 'Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?', a lo que me contesta: 'Honestly, you need to lose weight' (honestamente, necesitas perder peso)".

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar✈️ Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines.

"Claramente la reclutadora no tuvo noción de lo que estaba diciendo, fue una barbaridad. Y lo más fuerte es la impunidad que maneja la empresa", dijo la joven en una entrevista con la señal de noticias C5N. "Yo entiendo que cuando uno está en esos ámbitos es normal que te digan eso, y eso es lo triste. Se naturaliza que te digan que tenés que bajar de peso para ser azafata. Pero callarse es peor. Hay que hablarlo y tratarlo, terapia más que nada, y las cosas pueden ser mejores de lo que son. Quedarse callado, no", sostuvo.

Discriminación: la respuesta de la empresa Emirates

Al difundirse el hecho, la empresa Emirates difundió un comunicado en el que dijeron estar "muy preocupados por el supuesto incidente y lo estamos investigando".



"En la Argentina, trabajamos con una empresa socia externa para apoyar nuestras necesidades de contratación de tripulación de cabina. En todo el mundo, tenemos expectativas claras de todos nuestros socios de contratación y esperamos que demuestren los más altos niveles de competencia y profesionalidad".



"Los requisitos y cualidades que buscamos para la posición de tripulante de cabina de Emirates se describen en www.emirates.com/careers. Desde que comenzamos nuestra campaña de contratación de tripulantes de cabina en 2021, hemos incorporado con éxito a 2.726 personas de más de 105 países a nuestro equipo de tripulantes de cabina y esperamos continuar reclutando más talentos de Argentina para que se unan a nuestra aerolínea", afirmó la nota.