Raúl Jorge Tignanelli, o Raúl Taibo, como se lo conoce en el mundo artístico, es un actor que supo estar en el centro del entretenimiento teatral y televisivo en los años 80 y 90. Hoy, a los 68 años, es uno de los artistas emblema de la telenovela argentina.

Estrella de producciones como Piel naranja (1975), Andrea Celeste (1979) con Andrea del Boca, y Laura Mía (1981) al lado de Soledad Silveyra, a Taibo le llegó el reconocimiento internacional con la telenovela Venganza de mujer (1986) de González Márquez junto a Luisa Kuliok que se vio en varios países de Latinoamérica e Italia.

Pero su consagración como una verdadera estrella de la pantalla chica fue gracias a su papel de Lautaro Lamas en la exitosísima telenovela Una voz en el teléfono de Alberto Migré, emitida entre 1990 y 1991, donde encarna a un viudo que se enamora de Ana Rigglos (Carolina Papaleo), una joven detenida en un reformatorio, y con la cual se comunica a través de un teléfono.

.

Raúl Taibo es un actor que supo cómo mantenerse siempre presente no solo en la pantalla chica sino en el cine, en piezas como El entretenedor en 1991 y El túnel de los huesos en 2011, y en el teatro, donde participó de producciones como Bombones y champagne, en 2005 y Cuando Harry conoció a Sally en 2010.

En el plano personal, fue en 1987 cuando el histórico galán fue papá por primera vez con el nacimiento de Antonella Tignatelli, fruto de su relación con Pía Meritello. Actualmente, la joven tiene 35 años y vive en Nueva York, donde se dedica a las artes plásticas. En 1993 el actor contrajo matrimonio con Marcela Ortiz luego de tan solo tres meses de noviazgo para acabar divorciándose entre una disputa por bienes gananciales. Años más tarde, conocería a su actual pareja, Mercedes.

Junto a ella, Taibo atravesó con 62 años un proceso de resignificación de la paternidad: en 2016 fue papá de Francesca. Sobre esa experiencia había revelado: "Soy un papá distinto. Francesca me muestra mi sombra, lo que no puedo", sostuvo en declaraciones a los medios. "Antes jugaba horas y horas en el suelo y ahora me cuesta. Igual ella es benévola, una maestra, una delicia de Dios. Lo entiende. Parece que me contuviera a mí. Es una evolucionada. Conmigo juega de otra manera, como si se diera cuenta que tiene un papá mayor", detalló sobre la convivencia con su pequeña hija.

Raúl Taibo encarnó a Rocco en la comedia Perfectos Desconocidos, dirigida por Guillermo Francella (La Nación).

En relación a la concreta llegada de la niña, el actor contó que junto a su pareja decidieron tener un “parto bajo el agua” y realizar un peculiar ritual posterior: "Nació en el baño, (mi mujer) hizo un proceso del trabajo de parto en el agua, que eso te alivia un montón, y la placenta la plantamos. Tiene su tilo, porque según otras tradiciones el árbol de Francesca es un tilo y la plantamos ahí. Ya está en la macetita, listo para ponerla en un lugar fijo", contó el actor en declaraciones mediática.

En el momento en que Raúl comienza a redescubrir la paternidad fue convocado para reemplazar a Alejandro Awada en la comedia Perfectos desconocidos, encarnando a Rocco, junto a Peto Menahem, Carlos Portaluppi, Magela Zanotta, Mercedes Funes, Agustina Cherri y Gonzalo Heredia. La pieza está dirigida por Guillermo Francella y producida por él y Luis Scalella.

Fue en 2019, cuando un hecho trascendente sacude la vida del actor. Una mujer de 46 años, de nombre Claudia Zucco, se sentó en un canal de televisión contando que creía ser su hija y manifestando su intención de hacerse un examen de filiación para develar si el actor era su padre.

La imagen que se filtró entre Raúl Taibo y su supuesta hija, Claudia Zucco (losandes.com.ar).

Aunque Taibo no tenía absolutamente ningún recuerdo de lo relatado, aceptó hacerse una prueba de ADN para sacarle las dudas a Zucco, quién durante muchos años creyó que él era su padre biológico.

“Fueron días en los que me sentí muy conmovido, muy conmocionado, muy tocado. Quería resolver esto de una manera privada y humana. Me sorprendió la noticia y me puse en el lugar de esta señora, que durante tantos años creyó que yo era su padre”, manifestó Taibo en relación a la delicada situación.

Finalmente, ambos se realizaron un test de ADN, que dio negativo: "Me puse a disposición de esta mujer y sentía que era un horror lo que estaba viviendo”. Por otro lado, el artista reveló que, en mitad del proceso, decidió cortar todo contacto con la mujer: "Se filtraron fotos de cuando hicimos los análisis, por lo que decidí dejar de comunicarme con ella"."El ADN salió negativo y se confirmó. Fue un momento bastante incómodo hasta que nos enteramos", remarco, y cerró: “Ahora estoy muy aliviado".