Por casi cincuenta años, en calle Constitución entre Carballo y Torres de Vera y Aragón, estuvo situado uno de los boliches míticos de la ciudad balnearia de Mar del Plata: "Sobremonte". Temporada tras temporada era un paseo obligado para los jóvenes y adultos que buscaban divertirse en la noche de "La Feliz".

En la segunda quincena de enero del 2019, Eduardo Aracil, empresario y dueño del local, confirmó que no podían mantener los costos e iban a cerrar sus puertas. Un recital de "Damas Gratis" fue lo último con lo que vibraron sus icónicas paredes.

Sobremonte formó parte principal de la “avenida del ruido”, junto con otros grandes boliches.

A tres años del anuncio, y pese a que en algún momento corrió el rumor de que estaban intentando salvarlo, finalmente se confirmó que tendrá otro destino. Será demolido y en su lugar construirán una estación de servicio.

El terreno es de 3.500 metros cuadrados y estiman que entre finales de marzo y principios de abril comenzaría la demolición y la posterior construcción. Según confirmó el diario local La Capital, también erigirán un paseo comercial.

¿Por qué cerró Sobremonte?

Muchas cosas pasaron desde el verano de 1972 en el que abrió sus puertas. Sobremonte fue epicentro de míticos acontecimientos, como la noche en que Miguel Abuelo le rompía los lentes de una trompada a Charly García (ante la atenta mirada de Andrés Calamaro) porque le estaba robando los músicos de su banda, “Los Abuelos de la Nada”.

.

Pero no duró para siempre, y tras 47 años, esas mismas puertas se cerraron. "Lo que no pudo la guerra de Malvinas, ni los militares, ni la maldita policía, lo pudo un juez influenciado por los fiscales de la AFIP, que le contaron el cuento de la asociación ilícita como si fuéramos unos delincuentes. No entendió el derecho al espectáculo y como no lo entiende, lo rompe", declaró en su momento uno de los dueños.

En el 2018, la justicia federal determinó el procesamiento de los empresarios por el delito de asociación ilícita fiscal con la que habrían realizado maniobras de evasión tributaria entre 2003 y 2014. Supuestamente, lo hacían mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.

Tras 47 años, descolgaron el mítico cartel de Sobremonte [Gentileza Esperanza Día por Día].

"Llegaban $160.000 de luz y $80.000 de agua. Nunca hubo un muerto en el boliche y que se cuidó a cuatro generaciones de marplatenses", explicó Aracil sobre otra de las razones por las cuales tuvieron que decir adiós, al igual que otros “emblemáticos” como Chocolate y Pinar de Rocha.