Las personas que se acostumbran a jugar unos pesos en la quiniela, o en otros juegos como el Quini 6, tienen diferentes costumbres, cábalas y números preferidos. Pero todos tienen en claro lo que no se debe hacer nunca con el ticket de la apuesta. Nunca se sabe si el papelito vale 1 peso o 30 "palos".

De esta manera, un apostador de la provincia de Córdoba sufrió una situación terrible a pesar de pegarle a los 6 números ganadores del Quini 6. La pareja lavó los pantalones que tenían el ticket ganador dentro del bolsillo.

El Quini 6 lanzó otro millonario, pero tiene un problema para cobrar su premio.

Se trata de un caso dramático que tuvo lugar en Jesús María, aunque el jugador es oriundo de Villa del Totoral. Todo era alegría y festejos para el hombre cuando se enteró de que sus cifras salieron sorteadas.

Con la jugada, este afortunado ganó el pozo de 30 millones de pesos, pero con el transcurrir de las horas comenzó la incertidumbre que reina entre los habitantes de Córdoba.

Esto se debe a que el ganador del millonario premio todavía no apareció con el ticket y el próximo lunes vence el plazo para cobrar el pozo del Quini 6.

Juan Aznar, dueño de la agencia de la suerte, advirtió que "lo deben retirar en horario bancario, si no queda para los organizadores, que en este caso es la Lotería de Santa Fe".

El pozo millonario del Quini 6 espera por los ganadores que no cobran el premio.

Sobre este episodio, el agenciero explicó a medios locales que hay muchos camioneros que pasan por la zona y hacen su jugada, y que eventualmente cobran los números cuando están de nuevo de paso por la localidad.

Como se mencionó, el apostador oriundo del pueblo ubicado a unos 230 kilómetros al norte de sitio donde anualmente se lleva a cabo el Festival Nacional de la Doma y el Folclore. Y si bien se presentó para cobrar el dinero, tiene un gran problema.

"Nos dijo que había venido a jugar al fútbol y que compró el ticket, pero la esposa le lavó el pantalón con el número", comentó Aznar y remarcó que sin el comprobante de la jugada no puede cobrar los 30 "palos".

El caso de Río Negro

En otra noticia similar, pero que sucedió en Río Negro, donde el Quini 6 convirtió en millonario a un apostador que le pegó a los seis números del sorteo de la modalidad “tradicional”.

Sin embargo, los días pasan y el ganador todavía no apareció por el local un pozo de $55 millones de pesos. No se sabe si aún no lo hizo porque no se enteró o porque espera unos días por seguridad.

Sobre este episodio podemos revelar que la jugada ganadora del 6 de octubre fue: 16-28-31-35-39-40. Como hay 15 días de plazo para presentarse como ganador, este apostador tiene hasta el jueves próximo para hacerlo.