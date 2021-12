A mediados de la década de los 90 hizo su debut en la televisión argentina Chiquititas, el programa infantil que es recordado hasta el día de hoy y marcó a varias generaciones. Una de las jóvenes actrices que formó parte del ciclo por durante varias temporadas fue Daniella Mastricchio, quien interpretó a la pequeña Sol Rivera desde 1995 a 1998 y realizó una participación especial en la última temporada del ciclo en 2001.

Los más grandes recuerdan a la niña que brilló con la cación Canción con agujeritos junto a Romina Yan. Sus inicios se remontan hacia 1991, cuando apenas tenía cuatro años. Ella le insistía a sus padres para que la llevaran a la televisión y fue así como la inscribieron en una agencia de publicidad para niños.

Su primer trabajo fue en una publicidad para un banco, allí compartió trabajo con Diego Mesaglio (Corcho) y Jimena Piccolo (Jime), quienes luego serían sus compañeros en la ficción creada por Cris Morena.

Para formar parte del ciclo se presentó a un casting al que había asistido 3 mil niñas, uno de los requerimientos era tener 9 años, pero ella con 7 se animó a ir y pasó todas las pruebas. Su día a día cambió, desde las 7:50 a las 12 iba a la escuela y de allí a las grabaciones de la novela. Sin embargo, un día decidió alejarse de las cámaras y abocarse a otras actividades.

"Nunca me alejé del todo, de algún modo despunté el vicio y siempre estuve conectada con lo artístico. Después de Chiquititas, que fue lo mejor que me pasó en la vida, llegó una etapa de preadolescencia- Necesitaba estar un poco más conectada con mis pares, hacer cosas más cotidianas como ir a comer, o juntarme con un amigo un fin de semana, hacer las tareas grupales. Esas cosas que eran muy normales y yo no las vivía", contó en diálogo con Clarín.

Además Daniella fue madre joven y se abocó a su familia. Tiene un hijo de 16 años, oeri simpere siguió "escribiendo" sus canciones que forman parte de su repertorio musical. La joven de 34 años siguió formándose y tomó clases de actuación con Osvaldo Guidi, canto y realizó teatro independiente.

Mientras estuvo lejos de los medios, trabajó durante varios años en una cadena importante de gimnasios y siempre adaptó todas su vida principal: la maternidad".

"Fue necesario alejarme. Todos tenemos etapas distintas y está bueno tomarse un tiempo. Fue muy natural porque me fui fiel a lo que necesitaba y necesitaban mis hijos", agregó. Daniella es madre de Valentin, de 16, Sol, de 9, y Bautista, de 4.

Daniella Mastricchio: su regeso al medio

Hace unos meses se viralizó la nueva versión de Corazón con agujeritos, el cover llegó a oídos de Cris Morena y lo compartió en sus redes sociales. Daniella hace tiempo viene componiendo, sus canciones no tenían música y ya llevaban varios años así.

Durante la pandemia siguió escribiendo y comenzó a buscar un productor musical, así dio con Nico Melo a través de TikTok. La actriz y cantante le mostró alguna de sus letras y grabaron la primera canción: Knock out. Probó con varios géneros, como el reggaeton, la cumbia y el melódico, pero asegura no quiere "encasillarse" en uno solo.

"Me gustan las fusiones y no me quiero definir por un género en particular. Así es como nace Urbango, mi primer álbum", explicó. Su pirmer trabajo musical como solista está en proceso de grabación, uno de los temas cuenta con la participación de Florencia Otero. En sus redes sociales se encuentra su primer sencillo Mi despertar.

Una de las anécdotas que pocos conocen es que la ex Chiquititas fue amiga de Gianinna Maradona durante la infancia. La hija de Diego era fanática de la tira infantil y Daniella participó de uno de sus cumpleaños porque la hermana de Dalma quería conocer a Sol.

"De ahí nunca más nos separamos por años porque éramos muy amigas. Iba siempre a la casa, salíamos con Diego, Claudia y Dalma. Era como si me hubieran adoptado prácticamente y era muy lindo", reveló.