Mientras regalar manzanas a las maestras está reservado para las películas viejas, no es extraño que un alumno le agarre cariño a sus educadores y decida demostrarlo con un regalo. Un caso como este se volvió viral en Twitter en las últimas horas, cuando una profesora de secundaria presumió la peculiar tradición que mantuvo con uno de sus estudiantes.

"Tuve un alumno que cada clase, durante un año, me regaló UN GATITO", tuiteó Silvina Rivas desde su cuenta de Twitter. La educadora acompañó la publicación con una impresionante colección de los pequeños dibujos: 19 gatitos, todos con la misma forma y ojos, pero cada uno con su propio vestuario.

Tuve un alumno que cada clase, durante un año, me regaló UN GATITO �� pic.twitter.com/VGjO2cXifc — Silvina Rivas (@silrivas_) March 20, 2022

Los dibujos no tardaron en atraer la atención de los internautas, que alabaron la imaginación y creatividad que debió emplear el chico, que según Rivas tenía entre 14 y 15 años en ese entonces, para pensar en cientos de diferentes versiones del mismo gatito. Entre otros, se puede ver un gato vestido de dinosaurio, uno con el traje del antihéroe Deadpool y dos gatitos recreando la famosa escena de Titanic.

La publicación alcanzó casi 120 mil 'me gusta's, más de 3.600 retuits y cientos de comentarios de los usuarios. Algunos internautas señalaron que el niño no debe de haber prestado atención en su clase si estaba dibujando todos los días, comentarios que la misma profesora silenció: "Me los daba al entrar al aula, antes de empezar la clase :)", aclaró en otro tuit.

Tengo muuuchos más, los voy a buscar! pic.twitter.com/5hkXip0SjA — Silvina Rivas (@silrivas_) March 21, 2022

Varios usuarios con mentalidad tiburón sugirieron que el niño o la profesora conviertan el gato en un NFT, mientras que otros expresaron su preocupación ante la mirada vacía de todos los felinos: "No soy psicóloga, pero esos ojos reflejan como un no sé que", "Me encanta, pero me da curiosidad que haga todos los gatos con ojos así", comentaron algunos.

Tampoco faltaron los internautas que compartieron sus propias experiencias con la tradición, tanto del lado del alumno como el de la profesora: "Yo tengo que decir que dibujaba en los exámenes, pero dudo que mi profesora los tenga guardados", comentó un usuario. "A mí una me regala arco iris y ama q yo los cuelgue en la pared al lado de mi escritorio. Hablame de amor a una profesión", compartió otra cuenta.

Finalmente, varios internautas felicitaron a la maestra por incentivar la creatividad del joven: "Me muero, qué belleza, qué ingenio y qué ternura! Tendrá otros docentes, pero por algo eligió regalártelos a vos", "Un genio el pibe! Y una genia vos que los guardaste FELICITACIONES por demostrarle/demostrarnos que te importan tus alumnos!", "Debés ser una hermosa docente, presente cada clase, durante un año, en la vida de ese niño" y "aaa qué lindo quiero un alumno de esos", fueron algunos de los comentarios bajo el momento viral.