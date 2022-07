Este jueves, durante una entrevista radial, Emiliano Pinsón dio a conocer públicamente que sufre la enfermedad de Parkinson, y todos en el piso -al igual que los oyentes- quedaron completamente sorprendidos.

Al ser consultado sobre cómo se enteró sobre su enfermedad, el periodista deportivo reveló que fue gracias a unos estudios que se realizó el febrero pasado, debido a que estaba presentando algunos síntomas leves: "Me costaba dormir, no la estaba pasando bien de salud", confesó Pinsón.

Sin embargo, en ningún momento se imaginó que iba a obtener aquella respuesta, por lo que los resultados le cayeron como un balde de agua fría: "Fue un shock, no lo pensaba, yo creía que era estrés y no, me dijeron ‘tenés Parkinson’, aparte de una manera media cruda", reveló el periodista.

Respecto a cómo fue que surgió la enfermedad, los médicos le explicaron que es un trastorno que "aparece porque sí", aunque algunos casos son genéticos, pese a que la gran mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia.

El duro momento que enfrenta Emiliano Pinsón

El periodista deportivo dio algunos detalles de la enfermedad, ya que no todos conocen a fondo lo que es el Parkinson, y lo duro que es para quienes que lo padecen. Emiliano confesó que sufre del tipo "rígido", al igual que Carlos "Indio" Solari.

Las personas que padecen este tipo de Parkinson comienzan a tener ciertos "movimientos robóticos", por lo que deben ser medicados toda su vida. "Yo tengo uno leve", reveló el comunicador en el programa de Andy Kusnetzoff, y agregó: "Estoy medicado y es de por vida, crónico".

El estremecedor relato de Emiliano Pinsón.

Los tipos de Parkinson son varios, algunos menos leves que otros. A pesar de que existen múltiples medicamentos para controlar los síntomas de la enfermedad, lo cierto es que este trastorno del movimiento genera un daño en las células nerviosas del cerebro, provocando una caída en los niveles de dopamina.

El síntoma más común suele ser el temblor en una mano, sin embargo, las personas que padecen esta enfermedad también pueden manifestar cierta lentitud en sus movimientos, rigidez o una pérdida del equilibrio.

Tras ser consultado acerca de cómo está transitando la dura enfermedad, Pinsón confesó que todo se volvió más complicado, y que aquellas actividades que hacemos todos cotidianamente, ahora le resultan difíciles de llevar a cabo. "Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados", reveló Emiliano.