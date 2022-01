La próxima semana será la fecha tentativa para que comiencen a distribuirse en farmacias los primeros autotest de Covid-19 que tendrán un valor de 1560 pesos, lo que permitiría descomprimir la gran demanda de pruebas en los centros públicos.

Así lo estimó la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, quien explicó que el precio será “el mismo en todas las farmacias que se adhieran, independientemente de la logística que haya que hacer para la entrega: Ushuaia, La Quiaca, Córdoba, La Rioja, Salta o Jujuy, todos van a tener el mismo precio que Buenos Aires".

Con respecto al procedimiento tras el resultado, Reinoso aseguró que "el paciente va a tener las mismas alternativas que cuando nos pasan las recetas, podrá venir a la farmacia para traernos el resultado si es negativo para que lo registremos pero también le vamos a dar una impresión, como cuando damos un certificado de vacunas".

.

La presidenta de la COFA explicó que en dicha constancia va a haber un código QR para poder leer fácilmente los datos sin necesidad de bajar ninguna aplicación.

Una de las consultas más recurrentes sobre el tema tiene que ver con la validez oficial - o no - del autotest de coronavirus para poder viajar. Al respecto, la dirigente aclaró que si bien va a tener el registro en el Sistema Nacional de Vigilancia "no va a ser apto para viajar por ahora porque se está pidiendo PCR", aunque no descartó que en el futuro se lo pueda tomar como un test oficial.

Por otro lado, Reinoso indicó que, actualmente, los test no están cubiertos en el sistema de salud privado, “pero nosotros no tendríamos ningún problema si una obra social quiere incluirlos", destacó.

Para finalizar, la funcionaria mencionó la saturación y el colapso de los centros de testeo con la llegada de la tercera ola de coronavirus, y los beneficios del autotest. "Esperemos que esto sea una herramienta para poder descomprimir la situación", señaló.