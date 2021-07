La médica e influencer Sol "Despeinada" Ferreyra, de 32 años, contó su experiencia al ser intubada por Covid en redes sociales. La comunicadora en salud sexual y reproductiva dio positivo de coronavirus los primeros días de abril, fue internada y permaneció en el Hospital Fernández hasta el mes de mayo.

"No quiero ser monotemática ni densa, pero cada vez que hablo de la internación por covid se me llena de mensajes de personas con gente que quieren y que está intubada, y todxs me preguntan lo mismo: si se sufre, si se escucha y agradecen que cuente la experiencia vivida", explicó Ferreyra en su cuenta de Twitter @sol__despeinada.

.

En la red social del pajarito cuenta con más de 141 mil seguidores y en Instagram más de 300 mil, en ambas fue acompañada virtualmente desde el momento del hisopado, y su mala experiencia en el Hospital Tornú, su internación, la inducción al coma y su recuperación.

"Estuve 13 días intubada y no sentí nada, es como quedarse dormida. Tuve muchos sueños, todos lindos. En mi último sueño sí recuerdo tener la sensación de que ya hacía mucho tiempo que estaba soñando, que ya me quería despertar. Pero no se siente absolutamente nada", aseguró Ferreyra.

La joven dio positivo de covid el 5 de abril, tras dos días de fiebre, el 7 le realizaron una radiografía de tórax donde vieron una mancha en el pulmón e hicieron una tomografía que arrojó como resultado una neumonía bilateral, que derivó en complicaciones por el virus. El 8 ingresó al Hospital Fernández donde permaneció hasta el 10 de mayo.

.

Allí no hubo más opción que intubarla para que sobreviva y permaneció en coma farmacológico durante 13 días: "Es como quedarse dormida, al menos como lo viví yo. No me puedo imaginar lo que es vivirlo del otro lado, pienso que es desesperante, pero de este lado es un dormir con mucha paz, algo muy quieto, muy estable".

Las amistades de Sol estuvieron desde el día 1 acompañándola, una amiga fue quien la llevó a la guardia del Fernández porque estaba saturando muy bajo y la fiebre no cedía. Desde que ingresó, su grupo más cercano tejió una red para organizarse. Habían armado un chat en WhatsApp, estaban a cargo de hablar con su familia, cuidaron a su perro Ojota, mantenían al tanto a sus seguidores sobre su estado de salud y conseguían todo lo que ella necesitaba.

"Cuando es necesaria, la intubación es un paso a atravesar para llegar a la recuperación. No sé cómo pero esta esta es mi forma de abrazar a quienes están esperando del otro lado. Gracias a mis amigues (¡Que son un montón!) por salvarme con toda su organización", expresó en Twitter.

Además contó que al momento de contagiarse aún no estaba vacunada, su turnó llego después de su alta y se inmunizó a fines de mayo.