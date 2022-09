A pocas horas de que se cumplan 26 años del terrible accidente donde perdió la vida la popular y querida cantante Gilda su hijo menor y único sobreviviente de la familia, Fabricio Cagnin, comentó en su cuenta de Instagram que está preparando su gran lanzamiento como solista con el objetivo de hacer homenaje a quien fue una de las mujeres más importantes de Argentina. Tras la noticia, los fans de su madre revolucionaron las redes.

No cabe duda que Myriam Alejandra Bianchi Scioli fue una de las cantautoras más importantes de la década del 90. Pero por las cosas inexplicables que pasan en la vida, durante su momento de mayor estrellato y fama, perdió la vida mientras se encontraba de gira. Este duro hecho, no solo cambio la historia de la movida tropical, sino que también fue un rotundo cambio para su pequeño nene que fue testigo del horro. Pese a los años que pasaron desde su muerte, el legado de la porteña continua y no deja de ser uno de los artistas con más reproducciones y visualizaciones en las plataformas musicales.

Sus hijos Mariel y Fabrizio acompañaron a Gilda en toda su carrera profesional.

Un fatal accidente que le cambio la vida

Como cada fin de semana, el 7 de septiembre de 1996, Gilda viajaba en micro rumbo a la provincia de Entre Ríos para hacer distintas presentaciones. En dicho viaje estaba junto con sus hijos, Mariel y Fabrizio, su mamá, Isabel Scioli, un par de músicos de su banda, su representante y pareja, Juan Carlos "Toti" Giménez y el chofer del transporte. Por motivos que nunca quedaron claros, en el kilómetro 129 de la ruta Nacional 12, un camión embistió el vehículo donde se trasladaban. El resultado del impactante y terrible hecho fue atroz, en total murieron 7 personas y de la familia de la cantante solo sobrevivió su pequeño nene de 8 años.

Luego de lo sucedido, como era menor de edad, quedó bajo la guarda y cuidado de su papá Raúl, quien fue la primera pareja de Bianchi. A pesar del apoyo y contención que tuvo de su progenitor, desde aquel entonces, Cagnin aprendió a vivir con el dolor y la ausencia no solo de su madre sino también de su hermana y abuela. Asimismo, lo cierto es que desde el fallecimiento de la cantante popular, el chico decidió tomar un perfil muy bajo y vivió en el anonimato por más de 25 años, de hecho, dio muy pocas entrevistas y prácticamente no se sabe nada de su vida privada.

En cuanto a su vida personal, Fabricio, está casado con una joven mujer llamada Brenda, quien es influencer en redes y se especializa en maternidad y lactancia. Esta unión fue muy importante para la recuperación del ánimo y esperanza del hombre y además, de esta especial relación nacieron dos hijas, Delfina que actualmente tiene nueve y Lucía de cuatro años.

En distintas publicaciones, la esposa de Cagnin, mostró su alegría por el presente de su marido y resalto lo buen padre que es a través de fotografías. “La historia de superación y resiliencia que construyó siendo apenas un niño es de las lecciones más importantes que la vida me puso en frente”, escribió la mujer recientemente en su Instagram.

Una carrera musical imprevista

Hace algunas semanas, Fabricio Cagnin, salió a través de sus redes sociales a agradecer a los miles de fans de Gilda y abrió una puerta que nadie esperaba. “Muchas gracias siempre por el amor y las buenas energías, abrazo enorme, se vienen cosas hermosas”, publicó el hombre de 34 años. Siguiente con el misterio, también subió algunas imágenes con su mamá y habló de lo importante que era poder seguir el legado de su carrera y hacer honor al esfuerzo que hizo para llegar a ser quien fue.

A pocas horas de un nuevo aniversario de fallecimiento, el hijo de la cantautora informo finalmente la gran noticia en su Instagram. "Estoy muy feliz de presentar este adelanto de mi primer corte, CRUJÍ. ¡Tengo tanto para contarles!. ¡Esto es solo una espiada, de un gran, gran laburo, no saben cuánto! El miércoles 7 a las 00.00 hs, por fin, voy a poder compartir mi música con todos ustedes en una fecha muy especial para mí", escribió. Desde que lanzó el adelanto de su nuevo tema, hay mucha expectativa y ahora solo queda esperar.