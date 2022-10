Se levanta, agarra la bicicleta, el caso, la mochila. Se dirige hacia la zona de Palermo y se conecta a las famosas aplicaciones de delivery para comenzar el día de trabajo.

Oswaldo Rodríguez tiene 22 años, es venezolano y vive en Argentina hace 4 años. Hace 3 años que trabaja como delivery, pero no es un repartidor común y corriente, ya que en las redes se lo conoce con el apodo de “El delivery de TikTok”.

En su cuenta personal de la plataforma de videos china, Oswaldo comparte contenido donde muestra parte del mundo de los repartidores, que la mayoría de las personas no conoce en profundidad.

En una charla con cronica.com.ar, el delivery de TikTok detalló: “No había nadie creando un contenido similar, por lo que decidí comenzar a hacer videos para exponer esta realidad, hablar sobre esos pros y contras y sobretodo dar instrucciones y tips para aquellos que quieran comenzar a trabajar haciendo delivery”.

Durante su jornada de trabajo, el joven comparte situaciones que vive minuto a minuto y que pueden resultar interesantes para sus seguidores. Además, asegura que, de vez en cuando, usuarios le escriben por privado consultándole sobre distintos aspectos del trabajo.

Al estar mucho tiempo en la calle y en contacto con distintas personas, las posibilidades de vivenciar situaciones poco comunes o que se destaquen de las cotidianas son grandes.

En esta línea, el entrevistado reveló dos situaciones que lo descolocaron: “Una vez me toco entregar en un edificio y bajó un chico en ropa interior. Le tenía que cobrar en efectivo, me pago y cuando estaba a punto de irme me di cuenta de que le faltaron unos $500. Como el timbre estaba dañado, lo llamé por teléfono y le explico que quien bajo a recibir el dinero no me había abonado el total y a los pocos segundos por el balcón (que daba a la calle) se asomó el chico y para no tener que volver a bajar me arrojó el billete de $500, que pude atrapar sin problemas”, recordó.

A los pocos días, tuvo una entrega en el mismo edificio donde quien había pedido se encontraba aislado por coronavirus. “En esos casos los clientes te piden que dejes los productos en el ascensor o al lado de la puerta para evitar contacto. Pero en este caso, en particular, el cliente lanzó por su ventana una bolsa de tela con una soga para que yo pudiera los productos adentro y después poder subir la bolsa hasta su departamento”, explicó el joven que en ese momento quedo un poco desconcertado.

Cuando fue consultado por lo que más le molesta de las personas que piden delivery, Oswaldo expresó con mal estar: “Lo que realmente genera molestia son los clientes que te hacen perder tiempo y que después no te compensan, como aquellos que no te responden el timbre, tardan en salir o directamente no salen, y en algunos casos suelen equivocarse de dirección, a pesar de que las propias apps tienen advertencias para que te asegures de realizar el pedido en la dirección correcta”.

Luego remarcó: “Si bien cada cliente tiene la libertad de escoger que pedir, los pedidos que menos me gusta hacer son los de café y bebidas calientes por la dificultad para transportarlos y que en algunos locales no suelen empacarlos correctamente”.

Es una realidad que en los restaurantes argentinos la propina suele ser del 10%, pero dejar propina no es obligatorio por ley. No obstante, es una costumbre arraigada de los argentinos y una forma de destacar el trabajo del repartidor en este caso.

“Hay personas generosas que tienen consideración por el trabajo que hago y dejan altos montos en propina, incluso en pedidos de menos de 5 cuadras, así como quienes no dan propina a pesar de las dificultades que enfrentamos durante la entrega”, confesó.

Y luego agregó: “Sin embargo, muchas personas defienden el hecho de que la propina no es obligatoria, ya que según ellos ‘es nuestro trabajo y tenemos nuestras ganancias, por eso, no les estamos haciendo un favor’. Justamente esa controversia sale a la luz cada vez que hago un video donde toco el tema de las propinas”.

En este sentido, sugirió, a quienes desean dejar propina, hacerlo en mano y no por la aplicación, ya que hay veces que esta no les aparece.

Sobre lo más difícil de trabajar como delivery, el chico de 22 años dijo: “Sin duda, lidiar con el tráfico y sobre todo con los conductores imprudentes que muchas veces no respetan a quienes se trasladan en bicicleta. Ya he perdido la cuenta de la cantidad de sustos que he pasado en la calle con autos (y, sobre todo, taxistas) que doblan en alguna esquina sin frenar ni colocar luz de giro o que estacionan sobre ciclovías”.

Pero eso no es todo, sino que las condiciones climáticas también pueden ser “molestas” a la hora de realizar una entrega: “Trabajar en días de lluvia, mucho calor o mucho frío, es complicado”.

Los pedidos muy pesados o tiempos de espera excesivos en los puntos de retiro o entrega son también un tema que preocupa a los repartidores porque no son compensados por parte de las aplicaciones.

En cada uno de sus videos, se muestran sus distintas vivencias y su día a día siendo un repartido influencer. Aunque para muchas personas exponerse en las redes sociales puede resultar difícil, el venezolano aseguró que eso no es un problema para él.

“Podría considerar difícil el hecho de que un video no tenga la receptividad que espero por parte de quienes lo miren, aunque realmente tampoco es algo a lo que le doy importancia”, confesó.

Cerca del final de la charla en exclusiva con cronica.com.ar, el repartidor de TikTok le dio un consejo a sus seguidores que cada día son más: “Las mejores cosas les pasan a quienes van por ellas. Y a quienes deseen hacer contenido, lo mejor para empezar es no pensar en el dinero, sino en lograr hacer una comunidad”.