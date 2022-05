Se podrán decir muchas cosas de los argentinos, menos que no nos damos maña con todo. Gracias a la exposición que dan las redes sociales, Phil Claudio González, logró la fama por su asombroso parecido con el personaje El Chavo del 8, creado e interpretado por el actor mexicano Roberto Gómez Bolaños.

Cuando trascendió su foto allá por septiembre de 2020 y los medios lo bautizaron como el “Chavo Metalero” -ya que es rockero y tiene una banda, Perfectos Extraños-, a él mucho no le gustó la ocurrencia. Pero este hombre de 55 años luego vio el “yeite” y explotó su

parecido físico convirtiéndose en imitador del entrañable personaje e incluso subió a YouTube algunos videos tipo historia titulados “El pibe”.

Phil ahora está involucrado en un escándalo. Según revelaron en “El run run”, por Crónica HD, el Chavo Metalero fue invitado a un programa televisivo de Brasil, pero ahora lo acusan de haber cobrado lo acordado sin haberse presentado.

En el ciclo jugaban a recrear un “multiverso” como el de la película “Dr. Strange”, de Marvel, e iban “apareciendo” los famosos personajes de la vecindad del Chavo, interpretados por otros actores, por supuesto.

Una vez que ya estaban todos, el conductor explicó que “nuestro” Chavo había decidido no formar parte a último momento. Entonces en las redes comenzaron a pegarle con todo, exigiéndole que devolviera el dinero. Dispuesto a decir su verdad, Phil Claudio se hizo presente en los estudios de Crónica HD.

“Supuestamente iba a cantar tres canciones y me harían una nota. Primero nos iban a llevar a cenar a un restaurant a todo lujo, resultó que era un cuartito de tres por cuatro donde había una caja de pizza, una gaseosa, dos aguas... eso era la cena. Después me tuve que poner la ropa (del Chavo) cosa que no estaba arreglada, pero lo hice igual. Me empecé a sacar fotos, pero aún no entendía dónde me estaba metiendo”, empezó su descargo.

Phil explicó que, al ver que sus compañeros de ese día eran“La Chilindrina con un enema, Jaimito vendiendo droga”, advirtió que podría perjudicar su trabajo como imitador oficial del Chavo participar del “evento”.

“Estoy haciendo una serie que tiene que ser aprobada en México, tengo contrato con Comic Con de Latinoamérica... podría tener problemas legales. Entonces le expliqué a la producción que no podía participar de algo así y ellos me dijeron que entendían, que no había problema”, detalló.

Pero, entonces, ¿cobró? “No, no nos pagaron. Nos dieron 200 dólares para gastos, pero gastamos 300, y nada más. Pagaron los pasajes. Pero no pagaron cachet”, aclaró Phil.

El paso de "El Chavo Metalero" por Crónica HD