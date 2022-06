A solo horas del lamentable fallecimiento de El Noba, quien sufrió una muerte cerebral días después de protagonizar un terrible accidente mientras manejaba su moto en Florencio Varela, se viralizó una entrevista que, si bien tiene unos meses, conmovió a sus seguidores. En septiembre del 2021, el artista le dejó un mensaje a la juventud.

En aquel momento, Lautaro Coronel (25), se puso una remera del Gauchito Gil y se sentó para una entrevista radial que tomó más importancia con el tiempo. En particular, sus seguidores destacaron las palabras que eligió para los jóvenes de todo el país.

“Primero que nada, todo pasa, eso siempre lo digo, y segundo que en una esquina no van a encontrar nada, no van a conseguir nada”, comenzó el artista en diálogo con el programa Son cosas de mujeres.

“Estudien, estudien mucho, y yo sé que no les gusta estudiar porque a mí tampoco me gustaba estudiar", aseguró El Noba en una entrevista de 2021.

“Para los pibitos que me estén oyendo les digo que de verdad no van a conseguir nada porque van a pasar los años y van a quedar ahí y no van a lograr nada”, agregó, para luego proceder con una expresa recomendación.

“Estudien, estudien mucho, y yo sé que no les gusta estudiar porque a mí tampoco me gustaba estudiar, pero el día de mañana vos podés ir a cualquier lado y decir: ‘Tengo un título secundario’, y no te dejás ´verduguear´ por nadie”, señaló el autor de “Tamo Chelo”.

Vale recordar que, antes de triunfar en el mundo de la música, trabajó varios años como albañil y como delivey, sin otro objetivo que ayudar a su familia y mantener a su hija.

De vuelta a la mencionada entrevista, se refirió a la paciencia y al mundo de los sueños. “Que los sueños se cumplen y que no es todo rápido. Yo también pensaba que era todo rápido, que subís un video y ya iba a ser el más conocido del mundo, y no, no es así. Lleva trabajo, mucha persistencia”, indicó.

El Noba sufrió un accidente el pasado 24 de mayo, mientras manejaba su moto en Florencio Varela.

Para cerrar, emocionó a más de uno con unas palabras sobre la confianza en uno mismo. “Crean mucho en ustedes, por más que nadie crea, por más que se les rían, crean en ustedes porque cuando dice ‘yo puedo, yo puedo’ tantas veces, el universo lo escucha. Porténse bien, y si tienen un sueño denle para adelante, no se den por vencidos”, finalizó El Noba.

La despedida del artista fue protagonizada por una extensa caravana de motos, la cual tuvo lugar en la noche del viernes y se extendió hasta la madrugada del sábado.