El pasado miércoles primero de junio, la Selección Argentina estiró su invicto y se reafirmó como candidata para el mundial de Qatar 2022, luego de derrotar a Italia por 3-0. El encuentro dejó mucha tela para cortar, incluso en las redes sociales, donde un hombre se hizo viral por llevar su camiseta con las Islas Malvinas al estadio Wembley, ícono del fútbol inglés.

El encuentro se disputó a las 18:45 (hora local) y contó con la presencia de mucho público argentino, que no se cansó de alentar a los dirigidos por Lionel Scaloni. En medio del gentío, se destacó un muchacho que entró a la tribuna, pecho inflado, luciendo la camiseta de All Boys.

Hasta aquí todo normal, dado que las plateas se llenaron de camisetas del fútbol argentino. Sin embargo, la particularidad se encontraba entre el escudo y la marca: una foto de las Islas Malvinas.

En Wembley con la camiseta de las Islas Malvinas, la foto que fue viral en Twitter

Al ver la imagen de las Islas que Argentina se disputa con Inglaterra, un oficial de seguridad le pidió que se quite la remera. Con el orgullo en el pecho, el hombre se negó y les regaló a sus compatriotas una imagen que fue furor en las redes sociales.

.

La historia se viralizó gracias a un usuario que publicó esta foto en su cuenta de Twitter. “Estadio Wembley: la seguridad le pidió a 1 hincha del Albo que se quitara la remera con nuestras islas presentes. Pero éste se negó y consiguió regalarnos esta magnífica postal de una tarde que tanto Italia como Inglaterra difícilmente puedan olvidar. ¡Las Malvinas son Argentinas!”, redactó el usuario.

La historia no pasó desapercibida y acumuló 20,8 mil “me gusta”, 2.300 retuits y 123 comentarios, entre los cuales se destacaron los siguientes: “Majestuoso”; “Felicitaciones al feliz portador de ‘La Peste Blanca’. Admirable gesto patriótico por sobre todas las cosas. Gracias compañero por representarnos fehacientemente”; “¡Un vecino mío! Vivo a dos cuadras en Floresta”; “La gente del albo jamás dejó de llevar como bandera la causa Malvinas”; “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero me parece un acto q no corresponde, incentiva la violencia. El 2 de abril estuve en el reino unido, nadie me dijo absolutamente nada y me trataron muy cálidamente sabiendo q era argentino. Si me hablaron de la mano d Maradona”; “Con el espíritu del Diego presente, vamos todavía” y “me veo obligado a hacerme hincha de All Boys”.