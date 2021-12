Florencia Peña utilizaba su cuenta de Instagram frecuentemente para publicar fotos un poco subidas de tono. Sin embargo, en los últimos días, la actriz fue censurada por las imágenes que había posteado en esa plataforma. En ese sentido, ahora sorprendió a todos al comunicar que publicará fotos "picantes" en una red social de contenidos para adultos, donde no se penalizan dichas imágenes explícitas.

La actriz, reconocida por su trabajo en "La Niñera" y como "Moni Argento" en "Casados con hijos", comunicó la sorpendente noticia a través de su perfil oficial de Instagram. "Si hay foto, hay video. Te invito a que lo veas sin censura en mi cuenta" ("Divas Play"), escribió Peña.

Con sus dichos en esa red social, la modelo desconcertó hasta sus propios seguidores. En la captura de pantalla de la cuenta que se creó en ese sitio, similar al ya reconocido "Only Fans", puede verse que la suscripción mensual al contenido explícito cuesta 19 dólares.

.

Además, en la descripción de su perfil en esa página de contenidos para adultos escribió: “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”.

El perfil de Florencia Peña en el sito web para adultos.

El posteo de Florencia Peña se volvió viral al instante en otras redes sociales, como Twitter. Entre los comentarios que los usuarios dejaron, se destaca el de la actriz Male Sánchez White, quien comentó: "Te amo fuerte. ¡Yendo ya mismo!”.

Por otro lado, agregó: “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

.

En los comentarios, otro usuario hizo referencia a su personaje en Casados con hijos y le escribió: "¿Sabés algo de esto vos Moni?" Las demás opiniones destacadas decían: "Que mal que está la economía argentina que Florencia Peña vende packs"; "Pepe tuvo que cerrar la zapatería... la chevy no se mantiene sola"; "Bajaron la paga en Telefe".

Hace unas horas, la conductora de "Flor de Equipo" posteó una foto junto a Marley en Barcelona, para anunciar el regreso del programa "Por el mundo", que será transmitido por Telefe. "No tenemos filtro. Hoy arranca una nueva aventura desde Barcelona. Te amo amigo", escribió.