"Las Hijas" renueva su elenco y suma una importante figura: los detalles

Tras el arranque de una nueva temporada teatral, la cartelera porteña se renueva y suma movimientos que no pasan desapercibidos. Uno de los que más ruido generó tiene que ver con "Las Hijas", que despide a Julieta Díaz y suma a una figura de peso a su elenco. El cambio marca el inicio de una nueva etapa para la obra, que mantiene una buena respuesta del público y apuesta a reforzar su convocatoria con una incorporación fuerte.

Tal como adelantó información de La Pavada del Diario Crónica, Flor Peña se subió a "Las Hijas" en reemplazo de Díaz, en una decisión que no pasó desapercibida dentro del ambiente teatral. La actriz, quien también podría encabezar el spin off de "Casados con hijos", se suma así a un proyecto que ya venía funcionando bien y que ahora apuesta a potenciar su convocatoria con un nombre de peso.

Peña comparte escenario con Pilar Gamboa y Soledad Villamil, en una combinación de talentos que mezcla trayectoria, versatilidad y estilos distintos. La obra, dirigida y producida por Adrián Suar, mantiene funciones de jueves a domingo en el Paseo La Plaza, un espacio clave del teatro comercial porteño que concentra gran parte de las propuestas más convocantes.

Interesante cómo Suar ha devenido en un gran productor de éxitos teatrales, consolidando una presencia fuerte en la cartelera. Actualmente tiene en marcha títulos como "La cena de los tontos", "Desde el jardín" y "Secreto en la montaña", y además prepara el estreno de "Sottovoce" en El Nacional. Con este panorama, "Las Hijas" se suma a una lista de apuestas que buscan sostener el interés del público y seguir marcando tendencia en la escena local.