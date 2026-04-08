"Las chicas de la culpa" vuelven a El Trece: las invitadas confirmadas para la nueva temporada

El desembarco de "Las chicas de la culpa" en la pantalla de El Trece le permitió al canal levantar el rating y darle pelea directa a Telefe. Luego de varios rumores sobre su continuidad, finalmente se supo que el cuarteto integrado por Fer Metilli, Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Ballarini tendrá su segunda temporada. Además, ya hay invitadas confirmadas para esta nueva etapa que busca sostener el interés del público.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, "Las chicas de la culpa" vuelven al Trece con cuatro especiales; el primero sale el domingo 19 a las 21, en un horario fuerte donde el canal apuesta a captar audiencia. De esta manera, el ciclo regresa con una estrategia clara: instalarse nuevamente en la agenda televisiva con contenido fresco y figuras convocantes.

Así, se verá a Fer Metilli, Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias, quienes ya grabaron con Flor Peña, en lo que promete ser un programa con momentos descontracturados y mucho humor. Además, este lunes lo hicieron con Juli Poggio, sumando a una figura joven que conecta con otro público y amplía el alcance del ciclo.

La semana próxima estaría Gimena Accardi, que va a dar que hablar por su participación tras su separación de Nicolás Vázquez, en una apuesta por seguir generando repercusión. En paralelo, el grupo también mantiene su actividad en teatro, ya que vuelven al Nacional el martes 5 de mayo. Con este doble frente, entre TV y escenario, el proyecto busca consolidarse y sostener su crecimiento.