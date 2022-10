Las telenovelas argentinas lanzaron a la fama a muchas personas que formaron parte de grandes elencos. Si bien algunos encontraron su vocación y continuaron en el mundo de la actuación, otros decidieron alejarse por completo de las cámaras para darle un cambio a su vida.

Este último es el caso de Nazareno "Nano" Antón, quien personificó a "Santiago" en "Chiquititas". Al igual que su hermana y compañera de elenco, Guadalupe Antón, decidió alejarse de la televisión en el momento que más lo convocaban los productores para realizar otros trabajos actorales.

Su carrera duró desde 2006, cuando tenía 7 años, hasta 2011, cuando tenía 12. Formó parte también de las telenovelas juveniles Casi Ángeles y Consentidos, y estuvo en Cuando me sonreís, la cual se destinaba a un público más adulto.

La carrera actoral de Nazareno Antón

La actuación apareció en su vida en el 2006, cuando formó parte de la octava temporada de Chiquititas, la novela juvenil creada por Cris Morena. Allí se puso en el papel de un nene extrovertido y rápidamente se convirtió en uno de los preferidos del público.

En 2007, su ternura lo llevó a formar parte del reparto de la exitosa serie Casi Ángeles, donde personificó a un nene huérfano al cual llamaban "Monito". En 2009 y a los 10 años, actuó como Gerónimo en Consentidos, donde era el líder de un grupo de otros niños de su edad.

Su última aparición en televisión fue en 2011, cuando formó parte del elenco de Cuando me sonreís, destinada a los televidentes adultos. En este caso, rol era el de un nene inteligente, inquieto y astuto.

Nazareno Antón cuando formó parte de Consentidos.

Qué fue de la vida de Nazareno Antón

A los 13 años, Nazareno quería disfrutar de ir al colegio sin que lo miraran de manera rara y con asombro. Por ese motivo, se alejó de las cámaras y hoy, a los 23 años, sigue ligado al público que lo seguía en Chiquititas y Casi Ángeles, pero solo a través de las redes sociales.

Considera que los años que actuó fueron "los mejores, muy lindos, más allá de que pasó mucho tiempo", y que ayudaron a su aprendizaje. "La experiencia fue muy linda. Además, trabajé con mi hermana, eso le suma algo muy bueno", aseguró.

Nazareno Antón y su hermana Guadalupe en 2010.

Además, reveló que sigue en contacto con algunos ex compañeros actores: "No sé si el vínculo es de amistad, pero me llevo muy bien con algunos, como Nicolás Vázquez, Stefano de Gregorio y Gastón Dalmau. No es que hablamos todos los días, pero hay una buena relación por los lindos momentos que vivimos de chicos".

Luego de participar en Cuando me sonreís, Nazareno "no tenía más ganas" de actuar y "quería vivir una adolescencia más normal, ser parte de cuestiones simples", como ir a los cumpleaños de sus amigos. "Después me llamaron para hacer otras cosas, pero las rechacé porque ya había decidido dar un paso al costado", indicó.

Nazareno Antón en la actualidad.

Respecto a la actualidad, detalló que está buscando su "camino" para dedicarse a la música: "Quiero saber bien qué es lo que quiero hacer. Me ha pasado que he sacado temas y que a las dos semanas no me gustaban cómo sonaban, ya sea por no encontrar mi ritmo, mi forma de expresarme o el género que quiero tocar".

Trabaja en redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube y Twitch. "Estoy en una pantalla en la que está la gente que tal vez miraba Casi Ángeles, así que siento que con ese público sigo en contacto más allá de no estar en los medios tradicionales. Es más, creo que estoy trabajando mucho más ahora en las redes que antes, cuando estaba en televisión", expresó.

"Estoy estudiando Marketing, me queda un año de carrera. Ahora estoy empezando un proyecto nuevo, me estoy yendo a Europa esta semana, en principio por tres meses, para crear contenido distinto para redes. La idea es que sea para saber qué hacer si te vas de viaje con 23, 24 años", agregó respecto a su presente.