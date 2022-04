Carlos Montero estuvo relacionado con la profesión antes de nacer. Su progenitor, Carlos Montero (padre) en uno de los periodistas historicos de la televisión argentina y tres años después del naciminento de su primer hijo, en 1966, creó Telenoche, una de las insignias de Canal 13, donde también se desempeñó como director.

Con tan solo 11 años, el pequeño Carlos realizó su primera entrevista: frente a cámara le hizo un cuestionario a Martín Karadagian, el creador y una de las figuras de Titanes en el Ring.

Tuvo sueños de veterinario, pero mientras daba sus primeros pasos en los medios se inscribió en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por ese entonces era productor de Mesa de noticias y su paso por el programa fue fundamental para inclinarse por el periodismo.

Años más tarde, en 1986, viajó a Estados Unidos para formarse. Pensaba regresar, pero comenzó a trabajar y llegó a convertirse en el "Rey de las mañanas" de CNN.

Tras 20 años en la cadena, dejó la conducción y regresó a la universidad, pero ahora como profesor. Hoy tiene 59, una esposa, Vandi Lynn Triplett, con quien tiene dos hijos: Charlie (27) y Carmen (26).

Sus inicios en el period ismo

A los 15 años se animó a su primer trabajo, ligado el área de producción televisiva: acompañó a al conductor Adolfo Cascini durante una temporada de verano en Mar del Plata. Más tarde, se sumó a Radio Mitre como asistente: sus tareas iban desde servir café o encargarse de las fotocopias hasta recibir a los invitados.

Ya con la mayoría de edad, comenzó a desempeñarse en la empresa de su padre , Carlos Montero Producciones S. A., y tras un parate, durante el que hizo el servicio militar obligatorio, comenzó sus labores como productor de exteriores en ATC, más precisamente en el emblematico ciclo encabezado por Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei.

"Mesa de noticias fue una escuela, dos años de mucho sacrificio. Yo vivía en Beccar, viajaba varias horas, tenía que levantarme temprano para conseguir las locaciones, si un día se filmaba en una confitería o en una plaza, yo tenía que encargarme de encontrar el lugar y los extras necesarios", contó en una entrevista que le concedió a Clarín.

Luego, llegaría el tiempo de emigrar. Decidió viajar a Estados Unidos para formarse. "Estudio y vuelvo", le dijo a sus padres. Pero la vida le tenía otros planes.

Su vida en Estados Unidos

Por ese entonces le surgió la oportunidad de cursar Comunicación en Appalachian State University, una universidad estatal, en Boone, Carolina del Norte, donde fue aceptado.

Los primeros tiempos no fueron fáciles. Aún no tenía la fluidez con el inglés que hoy posee y la comunicación con la Argentina no podía ser constante. Por ejemplo, la final del Mundial 86 la vio en la soledad de una habitación estudiantil.

Pero todo cambió un año más tarde, cuando visitó el bar del Hotel Sheraton de Boone y vio al amor de su vida: allí estaba Vandi, su futura esposa y madre de sus hijos. "Enseguida hubo onda. Recuerdo que ella estaba debajo de un televisor, nos acercamos con mi amigo, mi acento era fuerte y apareció la química. Ella no tenía idea de dónde quedaba la Argentina", recordó.

En 1988, ya graduado de la universidad, comenzó una pasantía en una agencia publicitaria de Nueva York y su carrera no paró de crecer: ese mismo año ingresó a la cadena Telemundo, donde arrancó en el área de investigación y se convirtió en reportero, luego pasó a Univisión y también fue corresponsal para Telefe. En 1997 dio su primer gran salto, al convertirse en presentador NBC, pero allí no termino su ascenso.

"El rey de las mañanas" de CNN

En 1997 comenzó a transmitir CNN en Español, le llegó una convocatoria y lo que podía ser una experiencia de corta duración propia de los experimentos televisivos, se transformó en una relación de dos décadas.

A lo largo de esos años, entrevistó a varios presidentes y también a los dirigentes más relevantes del mundo, además de cubrir algunos de los hechos y tragedias más importantes de la historia. Por ejemplo, el ataque terrorista contra las Torres Gemelas en 2001.

"Los vuelos estaban cerrados, y a la semana me enviaron a hacer la cobertura. Me encontré con una ciudad arrodillada, con gente que caminaba como zombie", rememoró. "Hablar con esa gente quebrada, poner el límite de hasta dónde preguntar, me sentía realmente mal en medio de la tragedia", agregó.

Desde 2010, condujo Café CNN, el programa de noticias matinal de la cadena y también produjo y presentó La noticia de la semana.

Pero el 30 de noviembre de 2017, tras 20 años de pantalla y varios premios en su haber (cuatro Emmy y un Telly) anunció, a través de cuenta Twitter, su salida de CNN en Español: la gerencia de la red de televisión no le renovó el contrato.

Profesor universitario y su vida familiar

Tras su salida de la televisión, regresó a la Appalachian State University, pero esta vez como docente. "Soy el profesor buena onda. Trato a los chicos como quiero que traten a mis hijos", sostuvo Montero, hoy instalado junto a su esposa en Boone, una ciudad de 15 mil habitantes.

Allí, además de dictar clases, supervisa la programación del canal de TV de los estudiantes. "El año próximo cumplo 60. Mi objetivo es terminar con esta tarea con la que me comprometí, la docencia, un gran cierre de carrera", sostuvo.

A la par que él se reinventó en el oficio, sus hijos comenzaron sus respectivos caminos. Carmen estudió Biología e hizo un Máster en Neurociencia. Ahora Vive en San Francisco y trabaja para una empresa tecnológica.

Mientras que Charlie, que estudió en la misma universidad que su padre, decidió seguir los pasos de su padre, pero a la inversa: decidió radicarse en Argentina.

"Ustedes quieren vivir el sueño americano, yo estoy viviendo el sueño argentino", les dijo antes de viajar a nuestro país. Empezó como asistente en TNT Sports, luego productor, y ahora ya sale en cámara.