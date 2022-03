"Me operaron de emergencia. Me colocaron dos placas de titanio en ambos huesos y me dijeron que estaba cerca de perder mi brazo (izquierdo)”, contó consternado en las últimas horas Lucas Benedetto (24), oriundo del partido bonarense de San Isidro y residente temporario en Estados Unidos.

Se refirió así a una asitencia médica que recibió en el país norteamericano, donde tuvo que ser operado cuatro veces por una doble fractura de cúbito y radio, entre otras lesiones padecidas en un tremendo accidente vial que sufrió cuando viajaba en una camioneta por el estado de Colorado el 25 de febrero pasado.

Se trasladaba desde Vail a Colorado Springs para realizar trámites con el fin de legalizar su permanencia en Estados Unidos, adonde arribó para capacitarse bajo la modalidad conocida como "Work and Travel".

El vehículo en el que viajaba, una Jeep Cherokee, junto a un amigo hizo varios trompos. “La camioneta tuvo destrucción total. Lo que ocurrió fue que llovía mucho, el día estaba feo y, luego de salir de un túnel en la ruta interestatal 70, perdimos el control. El asfalto estaba muy resbaloso, se percibía el hielo y la niebla tampoco ayudaba”, relató Lucas en diálogo con TN.

La Jeep Cherokee en la que el pibe de 24 años sufrió el accidente vial (Foto: Lucas Benedetto).

La primera intervención quirúgica no fue suficiente. Los médicos necesitaron tres operaciones más, en las cuales le colocaron ocho clavos, dos placas de titanio y muchos puntos de sutura para cerrar todas las heridas internas y externas.

“Me fracturé el radio y el cúbito con segmentación, pero por suerte me operó un médico muy bueno. El tema es que el seguro no me llegó a cubrir todo y me queda un saldo importante. Voy a tener que abonar de mi bolsillo más de 60 mil dólares”, explicó el joven de 24 años.

Pedido de colaboración para afrontar los gastos médicos

Lucas inició una colecta solidaria que difundió en sus redes sociales y tiene como objetivo recaudar dinero para poder costear una factura que deberá cancelar antes de retornar a Buenos Aires.

“Quiero volver a mi país, pero no puedo hacerlo hasta que mi brazo (izquierdo) esté fuera de todo riesgo. A pesar de tener seguro médico, los gastos médicos llegaron a cifras desorbitadas y me es prácticamente imposible solventarlos con mi trabajo de temporada", expresó el pibe de 24 años.

Y, por último, manifestó: "Cuento con la contención y cuidado de mis compañeros pero necesitaría su colaboración en estos momentos críticos”. El joven compartió un alias de CBU bancaria (lucasbenedetto9) para quienes puedan y deseen ayudarlo.