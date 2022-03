Cuando escuchamos el nombre de Silvio Soldán, automáticamente se nos viene a la mente la alegría, el entretenimiento, pero también los escándalos. Supo conquistar los corazones de los argentinos como conductor de memorables programas en los cuales puso su sello indeleble en la televisión argentina.

Locutor, conductor de televisión, actor y cantante argentino, William Silvio Soldán desembarcó como conductor de TV en 1976 en el famoso programa ‘Feliz Domingo’, un ciclo en donde varios grupos de adolescentes competían por un viaje de egresados gratuito. En dicho programa, que duró hasta principios de la década del ’90, Soldán construyó una fama que fue creciendo con el correr de los años.

Posteriormente, llegó ‘Grandes valores del tango’, un ciclo televisivo que buscaba la difusión de la música porteña en los medios masivos y bregaba por el acercamiento de los jóvenes al género. Fue allí donde conoció a la vedette Silvia Süller, entonces secretaria en dicho programa, con la que se puso en pareja y tuvo un hijo.

Silvio y Silvia se separaron en 1992, protagonizando escandalosas y famosas peleas televisivas durante muchos años. Tiempo después, el conductor conocería a Giselle Rímolo, una falsa médica condenada a nueve años de prisión por homicidio culposo y ejercicio ilegal de la medicina. Soldán siempre dijo desconocer la situación.

Con el correr de los años, el conductor, de 86 años, tomó un perfil mucho más bajo. Hoy, aunque su presente lo encuentre alejado de los medios masivos de comunicación, continúa activo y vinculado al mundo artístico: anima megaeventos, celebraciones, cumpleaños y fiestas familiares con un emblemático show retro en los que recrea las prendas y el cofre de la felicidad precisamente de 'Feliz Domingo', y momentos icónicos de 'Grandes valores del tango'.

Como complemento de su afortunado presente, Silvio se encuentra en pareja con una mujer de 54 años, quien fuera una gran admiradora suya: “Es algo muy hermoso lo que estoy viviendo, pero se trata de una situación que recorro desde hace bastante tiempo. Me encuentro en pareja con Susana, una muchacha que no pertenece al mundo artístico y a la que tampoco le interesa formar parte. Es de muy bajo perfil y nos mantenemos, así, disfrutando en privado", le confió a Diario Show.

El animador contó que su historia de amor comenzó con una Susana fanática suya, quien no dejaba pasar un solo cumpleaños sin enviarle algún regalo. La mujer perseveró y hoy se encuentran felizmente en pareja.

"La quiero mucho y ella me quiere mucho. Se trata, no tengo la menor duda, de una relación honesta. Ella no quiere trepar ni aprovechar circunstancia mediática o comercial propia de alguien que cuenta con una trayectoria de tantos años como la mía", remarcó Silvio, referenciando de alguna manera su pasado amoroso intenso y mediático con Suller y Rímolo.

Silvio y Susana viven en casas separadas, y él asegura que están cada vez mejor: “Nos vemos, la pasamos bien y después, cada uno vuelve a su respectivo mundo habitacional...el resultado es más que satisfactorio”, cerró.