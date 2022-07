Fue un exitoso galán, con más de 40 participaciones en telenovelas que fueron furor en diferentes países del mundo. Tras varios años alejado de la pantalla chica, regresó con una nueva faceta como conductor de un magazine nacional que se canceló ¿Qué es de la vida de Gabriel Corrado?

A sus 61 años, el consagrado actor ha sabido reinventarse. Hoy no solamente se destaca por su gran paso por las antiguas series románticas de la televisión argentina, sino que también participó en películas, escribió una trilogía para adolescentes, hizo radio y condujo un programa matutino en TV Pública.

No obstante, siempre perdurarán sus reconocidas actuaciones en series como Princesa, Primer Amor, Perla Negra, Chiquititas, El arcángel, Luna Salvaje, Máximo Corazón, Taxxi, Amores Cruzados y entre otros títulos. “Las novelas me dieron todo y me siento orgulloso de mis principios y de gran parte de mi carrera, pero uno no se puede quedar con el pasado”, manifestó el galán de “ojos cielo”, en una entrevista.

Las exitosas telenovelas lograron captar la atención a nivel internacional y fueron emitidas en más de 40 países. Incluso, hasta el día de hoy, en España e Israel se reproducen “Perla Negra” y “Máximo Corazón”, dos series furor del actor, quien de joven abandonó sus estudios en la Facultad de Medicina para perseguir sus sueños.

El regreso de Gabriel Corrado a la televisión argentina

El auténtico galán todavía conquista el corazón de mujeres y hombres del mundo entero. Ya hace unos años, decidió abrir su propia productora y, en 2013, sorprendió publicando su primera novela para adolescentes “Un amor inmortal”. Se trató de la primera parte de su trilogía “El secreto de Aladina”, la cual incluye “El fuego es la respuesta (2016)” y “El último deseo” (2017).

Gabriel Corrado publicó una trilogía para adolescentes.

A pesar de obtener un gran éxito como escritor, Corrado nunca dejó de reinventarse ni, aún menos, de extrañar su aparición en la televisión. Tal es el caso que, el año pasado, arrasó con su nuevo rol como conductor de un magazine de televisión.

Junto con Mariela Fernández, Romina Pereiro y otros panelistas, el actor condujo “Mañanas Públicas”, un programa diario de dos horas emitido en vivo por la TV Pública. A comienzos de este año, la empresa confirmó que el noticiero se daría de baja, sin embargo, continúa al aire pero sin la participación del Gabriel.

“Es un programa muy ecléctico, que brinda servicios, visibilizamos temas y también hablamos de actualidad. Lo hacemos con mucha energía y con un equipo que funciona bárbaro. Estoy aprendiendo a entrevistar y eso me encanta. Lo disfruto mucho, me preparo, me informo”, sostuvo, durante su conducción.

"Mañanas públicas", el programa conducido por Gabriel Corrado.

El presente de Gabriel Corrado

Actualmente, el actor vive con su esposa Constanza Feraud, a quien conoce hace 35 años. Ambos se encuentran en una etapa de disfrute y de redescubrimiento, luego de que sus tres hijos viajarán al exterior: Lucía está en Hamburgo (Alemania), Lucas en Amsterdam (Holanda) y Clara en Nueva York (Estados Unidos).

“Cuando la conocí, me sedujo su sentido del humor. Y siempre digo que me deconstruyó porque en ese momento no era habitual invitar a un hombre a salir, y me pareció genial que se diera de esa manera. Siempre tuvo una personalidad fuerte y decidida”, manifestó Corrado, sobre su gran amor.

Por el momento, disfruta del estreno de la tercera temporada de “Riviera”, una serie británica donde interpretó al villano, la cual se sigue estrenando en diferentes países; estudia para dirección de orquestas y sale a correr todos los días. “Nadie tiene asegurado ni comprado el éxito”, apuntó el reconocido galán.